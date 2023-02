Ford va supprimer 3.800 emplois en Europe

Environ 2.300 emplois seront supprimés sur les sites du constructeur automobile à Cologne et à Aix-la-Chapelle en Allemagne, 1.300 au Royaume-Uni et 200 dans le reste de l'Europe.

(Boursier.com) — Ford prévoit de supprimer 3.800 emplois dans ses services administratifs et de développement de produits en Europe au cours des trois prochaines années. le constructeur automobile, qui a fait cette annonce mardi, invoquant la hausse des coûts et la nécessité d'une structure plus légère dans le cadre de la réorientation de la production vers les véhicules électriques.

Environ 2.300 emplois seront supprimés sur les sites du constructeur automobile à Cologne et à Aix-la-Chapelle en Allemagne, 1.300 au Royaume-Uni et 200 dans le reste de l'Europe, a précisé l'entreprise, ajoutant qu'elle avait l'intention de procéder à ces réductions par le biais de programmes de départs volontaires.

Nouveau coup dur

La nouvelle est un coup dur pour les syndicats qui, fin janvier, avaient déclaré que le pire scénario envisagé impliquait 2.500 suppressions d'emplois en Europe dans le développement de produits et 700 autres dans l'administration. Ces suppressions sont nécessaires pour "revitaliser les activités en Europe", a déclaré Ford dans un communiqué.

Le constructeur automobile a annoncé de nouvelles réductions de coûts lors de sa conférence téléphonique sur les résultats début février, et le directeur financier John Lawler a déclaré qu'il serait "très agressif" dans la réduction des dépenses de fabrication et des opérations de la chaîne d'approvisionnement.

3.400 ingénieurs dans la région

Le groupe américain conservera environ 3.400 ingénieurs dans la région, qui s'appuieront sur la technologie de base fournie par leurs homologues américains et l'adapteront aux clients européens, a déclaré Martin Sander, chef des véhicules électriques de tourisme en Europe et responsable de Ford Allemagne, lors d'une conférence de presse.

Rien n'a changé dans la stratégie d'électrification du constructeur automobile, a ajouté Martin Sander, faisant référence à l'objectif du groupe de proposer une flotte entièrement électrique en Europe d'ici 2035.