Finance solidaire : Société Générale a versé plus de 2,3 ME aux associations partenaires









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En 2019, grâce à l'engagement des clients de sa Banque de détail en France et de sa Banque Privée, Société Générale a versé plus de 2,3 millions d'euros (+8,5% vs 2018) à des associations partenaires, à travers une offre de produits et services solidaires parmi les plus larges du marché.

Société Générale est l'une des premières banques à avoir proposé des produits et services de finance solidaire à ses clients. En 2019, la banque a versé plus de 2,3 millions d'euros à une cinquantaine d'associations partenaires reconnues d'utilité publique.

L'ensemble des dispositifs fait état d'une nette progression des donations (+8,5% vs 2018).

Plus de visibilité

La banque et ses clients permettent ainsi d'accroître la visibilité de ces associations auprès d'un large public et de contribuer à leur bon fonctionnement. Société Générale propose une gamme de services solidaires diversifiée, parmi les plus larges du marché, qui répond à l'intérêt croissant des clients pour les actions de partage :

- Les cartes Collection caritative, Business entrepreneurs et Affaires environnement : à chaque paiement effectué par le client avec sa carte, Société Générale verse 5 centimes d'euro à l'association (ou fondation) qu'il aura choisi de soutenir.

- Le Service d'Epargne Solidaire offre la possibilité aux clients (personnes physiques majeures) de reverser gratuitement tout ou partie des intérêts de leur livret d'épargne à 1, 2 ou 3 associations de leur choix parmi une liste d'associations, et bénéficier d'une réduction d'impôt de 66 ou 75% du montant du don selon le type de bénéficiaire. Les dons sont alors majorés de 10% par Société Générale.

- " SG Solidarité ", le fonds solidaire de partage de Société Générale permet aux clients d'investir sur les marchés financiers tout en étant solidaires et en bénéficiant d'une gestion flexible qui adapte l'allocation du portefeuille aux évolutions des marchés. Le fonds investit 5 à 10% des actifs dans des entreprises solidaires et reverse 50% des revenus à l'association partenaire choisie par le client (parmi 4 associations partenaires).

- Les produits structurés caritatifs sont une solution d'investissement à composante caritative proposée aux clients de Société Générale Private Banking et conçus pour répondre aux attentes grandissantes de ses clients et de ses collaborateurs en matière d'actions solidaires. Pour chaque souscription, Société Générale s'engage à faire un don réparti entre 2 associations, le montant total du don dépend du montant total souscrit par les clients et dépend aussi de l'évolution des marchés financiers...

Label Finansol

Le Service d'Epargne Solidaire et " SG Solidarité " sont labellisés Finansol...

Ce label distingue les produits d'épargne solidaire des autres produits d'épargne, en assurant à l'épargnant que son épargne contribue réellement au financement d'activités génératrices d'utilité sociale et/ou environnementale (l'accès à l'emploi, au logement, le soutien à l'agriculture biologique et aux énergies renouvelables ou encore à l'entrepreneuriat dans les pays en développement).