Finale France-Argentine : audience record pour TF1

Plus de 24 millions de personnes devant leur poste pour le match, c'est du jamais vu pour la télévision française.

(Boursier.com) — Un match haletant, deux "remontada" des Bleus, finalement une victoire pour l'Argentine... La finale de la coupe du monde de football au Qatar a permis à TF1 de battre un record d'audience dimanche : 24,08 millions de personnes étaient devant leur poste de télévision entre 16 heures et 18h55, selon Médiamétrie. C'est du jamais vu pour la télévision française. La part de marché sur l'ensemble du public (quatre ans et plus) s'élève à 81%. La séance des pénatys, peu avant 19 heures, a même provoqué un pic à 29,39 millions.

#Audiences @TF1 #FIFAWorldCup CARTON POUR LA FINALE ARGENTINE/FRANCE 📌 24.1M DE TÉLÉSPECTATEURS 🔝 Pic à 29.4M 3M en live sur @MYTF1 🔥 RECORD HISTORIQUE TOUS PROGRAMMES ET CHAÎNES CONFONDUS ?81% PdA 4+ ?86.7% 25-49 ?87.9% H25-49a ?85.9% FRDA-50 ?90.5% 15-34 pic.twitter.com/IevcvpOhqB — TF1 Pro (@TF1Pro), via Twitter

Avec cette performance, réalisée malgré les menaces de boycott des supporters français, TF1 dépasse ses propres plus hauts, battus lors de la demi-finale de l'équipe de France contre le Maroc (20,7 millions). Le précédent record absolu remontait à la demi-finale de 2006, Portugal-France, avec 22,2 millions de téléspectateurs sur la Une.