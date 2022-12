Finale France-Argentine : audience historique record pour TF1

Plus de 24 millions de personnes devant leur poste pour le match, c'est du jamais vu pour la télévision française.

(Boursier.com) — Un match haletant, deux "remontada" des Bleus, et finalement une victoire pour l'Argentine... La finale de la coupe du monde de football au Qatar a permis à TF1 de battre un record d'audience historique dimanche : 24,08 millions de personnes étaient devant leur poste de télévision entre 16 heures et 18h55, selon Médiamétrie. C'est tout simplement du jamais vu à la télévision française !

La part de marché sur l'ensemble du public (quatre ans et plus) s'élève à 81%. La séance des tirs au but, peu avant 19 heures, a même entraîné un pic d'audience de 29,39 millions de téléspectateurs.

#Audiences @TF1 #FIFAWorldCup CARTON POUR LA FINALE ARGENTINE/FRANCE 📌 24.1M DE TÉLÉSPECTATEURS 🔝 Pic à 29.4M 3M en live sur @MYTF1 🔥 RECORD HISTORIQUE TOUS PROGRAMMES ET CHAÎNES CONFONDUS ?81% PdA 4+ ?86.7% 25-49 ?87.9% H25-49a ?85.9% FRDA-50 ?90.5% 15-34 pic.twitter.com/IevcvpOhqB — TF1 Pro (@TF1Pro), via Twitter

Avec cette performance, réalisée malgré les menaces de boycott des supporters français, TF1 dépasse ses propres plus hauts, battus lors de la demi-finale de l'équipe de France contre le Maroc (20,7 millions).

Le précédent record absolu remontait à la demi-finale du Mondial de 2006, avec le match Portugal-France qui avait captivé à l'époque 22,2 millions de téléspectateurs sur la "Une".