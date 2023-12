Films, séries... Netflix révèle enfin ses plus gros succès

La grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood est passée par là...

(Boursier.com) — Quels films ou séries ont le plus cartonné au premier semestre ? Netflix a révélé mercredi des données détaillées sur ses audiences, ce qui constitue une première. La plateforme de vidéos s'engage désormais à se plier à cet exercice deux fois par an, en prenant en compte les programme qui ont cumulé au moins 50.000 heures de visionnage. Ce tout premier rapport se base sur les préférences de ses 250 millions clients entre janvier et juin 2023 inclus.

Verdict ? Le thriller politique The Night Agent a été le titre le plus regardé au monde au premier semestre 2023, générant 812,1 millions d'heures de visionnage, a indiqué Netflix. Il est suivi par la saison 2 du drame familial Ginny & Georgia et par les débuts de The Glory, une série sud-coréenne. Ginny & Georgia a généré la plus grande audience, en additionnant toutes les saisons du programme.

Les plus gros cartons sur Netflix (1er semestre 2023) The Night Agent, saison 1 812,1 millions d'heures de visionnage Ginny & Georgia, saison 2 665,1 millions The Glory, saison 1 622,8 millions Mercredi, saison 1 507,7 millions La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton 503 millions

Grève à Hollywood

Ce "rapport d'engagement" proposé par Netflix est le plus détaillé jamais réalisé par un service de streaming. Il fait suite à une lutte de plusieurs mois entre les syndicats d'Hollywood et les grands studios. Au terme de deux grèves, les auteurs et les acteurs ont obtenu une meilleure rémunération pour leur travail dans le streaming, et leur salaire dépend en partie d'une plus grande divulgation des données des téléspectateurs américains par des services comme Netflix.

Pendant des années, Netflix a refusé de divulguer ses chiffres d'audience, et d'autres grands services de streaming lui ont emboîté le pas. De son côté, Hollywood a d'abord apprécié de ne pas être soumis aux audiences de Nielsen, qui ont droir de vie et de mort sur ses créations à la télévision. Mais le vent a tourné et récemment, des scénaristes et des producteurs ont critiqué Netflix, arguant qu'il cachait les données d'audience pour éviter de payer plus pour ses programmes les plus réussis.