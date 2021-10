Facebook prévoit de créer 10.000 emplois en Europe pour construire le 'métavers'

Il s'agit d'une étape majeure vers la finalisation d'un projet vanté ces derniers mois par Mark Zuckerberg, le patron du géant américain du numérique.

(Boursier.com) — Facebook prévoit de recruter 10.000 personnes à travers l'Union européenne au cours des cinq prochaines années afin de contribuer à la création du "métavers" - un univers en ligne dans lequel les utilisateurs interagissent dans des espaces virtuels partagés.

Il s'agirait d'une étape majeure vers la finalisation d'un projet vanté ces derniers mois par Mark Zuckerberg, le patron du géant américain du numérique.

Le mot "métavers" est une contraction de méta-univers ("metaverse" en anglais). Il est apparu pour la première fois en 1992, dans un roman de science fiction américain, Le Samouraï virtuel, de Neal Stephenson.

Hologrammes et casques de VR

Grâce aux écrans, hologrammes, casques de VR et lunettes de réalité augmentée, il doit permettre des "déplacements" fluides d'univers virtuels en lieux physiques, comme des "téléportations", a expliqué Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Il pourrait par exemple permettre de rencontrer des personnes situées à des milliers de kilomètres et de réaliser tout un tas d'activité avec elles.

Vote de confiance

En septembre, Facebook s'est engagé à débourser 50 millions de dollars pour créer le métavers, un domaine dans lequel des entreprises comme Epic Games, à l'origine du jeu "Fortnite", font office de pionniers. Durant l'été, le réseau social avait aussi annoncé la création d'une équipe dédiée au métavers.

"Cet investissement est un vote de confiance dans la force de l'industrie européenne de la tech et dans le potentiel des talents européens de la tech", a dit Facebook à propos des nouveaux emplois. "L'Europe est extrêmement importante pour Facebook"

Pari pour Facebook

Le calendrier est important pour Facebook, au coeur de la tourmente depuis plusieurs semaines, après plusieurs pannes géantes, dont une de plus de 7 heures début octobre. Le célèbre réseau social est également dans le viseur ses élus aux Etats-Unis, qui songent de plus en plus à lui imposer des régulations. Les révélations de la lanceuse d'alerte Frances Haugen, ancienne employée de Facebook, ont relancé le débat sur les pratiques commerciales du premier réseau social mondial, qui revendique plus de 3 milliards d'utilisateurs de ses services, Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp.