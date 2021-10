Facebook, Instagram et Whatsapp touchés par une panne géante

Les services de Facebook et de ses filiales n'étaient pas rétablis lundi soir, plus de 5 heures après le début de cet incident mondial sans précédent. Le groupe a assuré via Twitter travailler "aussi vite que possible" pour restaurer ses services.

(Boursier.com) — En fin de soirée, lundi, il était toujours Impossible d'envoyer ou recevoir un message via Facebook, Instagram (son application de partage de photos), et WhatsApp (son application de messagerie). Cette panne géante mondiale a commencé autour de 17h30 heure française et a provoqué une chute de près de 5% de l'action du groupe de Mark Zuckerberg à la clôture de Wall Street.

Peu avant 22h, le groupe a présenté ses "sincères excuses" aux internautes affectés par cette panne liée à des "problèmes de réseau" et a assuré que ses équipes travaillaient aussi vite que possible pour résoudre le problème.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible

— Mike Schroepfer (@schrep), via Twitter

Un incident liée au protocole de routage ?

Le site Downdetector, dont l'activité consiste à comptabiliser les messages d'alertes relayés par les utilisateurs, dit avoir collecté plus de 50.000 rapports d'erreur concernant Facebook et Instagram, un chiffre qui ne reflète pas le nombre exact de dysfonctionnements. Le problème a aussi affecté les employés du groupe américain qui travaillent en interne via les applications de Facebook.

Selon le blog 'krebsonsecurity.com', la panne proviendrait d'une manipulation faite en interne, sans doute une mise à jour du protocole de routage Border Gateway Protocol (BGP), qui permet aux fournisseurs d'accès à internet de connecter les appareils des utilisateurs aux adresses internet des applications. Un incident dans ce processus aurait ensuite empêché les appareils de trouver les adresses de Facebook...

Des conflits d'intérêts dénoncés par une lanceuse d'alerte

Cette journée a été particulièrement compliquée pour Facebook, qui a aussi été misen accusation sur la chaîne CBS d'une lanceuse d'alerte, Frances Haugen, à l'origine des "Facebook Files". Selon elle, Facebook met systématiquement "le profit avant la sécurité" de ses utilisateurs. "Il y avait des conflits d'intérêts entre ce qui était bon pour le public et ce qui était bon pour Facebook", a déclaré Frances Haugen, qui a travaillé sur les problématiques de désinformation pour le géant de l'internet.

"Facebook a encore et encore fait le choix d'optimiser ses propres intérêts, comme gagner plus d'argent", selon elle. Frances Haugen a fourni des milliers de pages de documents internes à des législateurs et au 'Wall Street Journal'.

L'action Facebook a terminé lundi en recul de 4,9% à 326,23$, dans un contexte plus globalement compliqué à Wall Street pour le secteur technologique, avec la remontée des taux obligataires.