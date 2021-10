Facebook, Instagram et Whatsapp touchés par une panne

"Nous essayons de régler le problème", assure le groupe sur Twitter.

(Boursier.com) — Impossible d'envoyer ou recevoir un message depuis environ 17h30... Facebook, Instagram (son application de partage de photos), et WhatsApp (son application de messagerie) ont annoncé lundi sur Twitter être touchés par une panne d'envergure, entraînant la chute de l'action du groupe de Mark Zuckerberg de plus de 5% à Wall Street.

"Nous savons qu'un certain nombre de personnes ont actuellement des difficultés pour accéder à nos applications et à nos produits. Nous essayons de régler ce problème et nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée", dit Facebook sur son compte Twitter.

Downdetector, dont l'activité consiste à comptabiliser les messages d'alertes relayés par les utilisateurs, dit avoir collecté plus de 50.000 rapports d'erreur concernant Facebook et Instagram, un chiffre qui ne reflète pas le nombre exact de dysfonctionnements.

L'action chute à Wall Street

Cette journée est particulièrement compliquée pour Facebook en bourse, après les déclarations sur la chaîne CBS d'une lanceuse d'alerte, Frances Haugen, à l'origine des "Facebook Files". Selon elle, Facebook met systématiquement "le profit avant la sécurité" de ses utilisateurs. "Il y avait des conflits d'intérêts entre ce qui était bon pour le public et ce qui était bon pour Facebook", a déclaré Frances Haugen, qui a travaillé sur les problématiques de désinformation pour le géant de l'internet.

"Facebook a encore et encore fait le choix d'optimiser ses propres intérêts, comme gagner plus d'argent", selon elle. Frances Haugen a fourni des milliers de pages de documents internes à des législateurs et au 'Wall Street Journal'.

L'action chutait de plus de 5% aux alentours de 19 heures, dans un contexte plus globalement compliqué à Wall Street pour le secteur technologique, avec la remontée des taux obligataires.