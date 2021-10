Facebook, Instagram et Whatsapp : 7h de galère !

Les services de Facebook et de ses filiales ont été interrompus lundi pendant environ 7 heures, une panne mondiale sans précédent pour le réseau social. Le groupe a assuré via Twitter travailler "aussi vite que possible" pour restaurer ses services.

Crédit photo © Reuters