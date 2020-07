EssilorLuxottica attaque GrandVision en justice !

EssilorLuxottica attaque GrandVision en justice !









EssilorLuxottica engage des poursuites contre GrandVision, une entreprise néerlandaise dont elle a entrepris l'acquisition il y a près d'un an...

Crédit photo © EssilorLuxottica

(Boursier.com) — Le 18 juillet, EssilorLuxottica a indiqué avoir intenté une action en justice devant le tribunal de grande instance de Rotterdam en vue d'obtenir des informations de la part de GrandVision. Cette action a pour but de lui permettre d'appréhender la façon dont le groupe néerlandais a géré la marche de ses affaires pendant la crise du COVID-19 , et également d'évaluer l'étendue des manquements de GrandVision à ses obligations en vertu du Contrat de Soutien conclu dans le cadre de la cession de la participation d'HAL Optical Investments dans GrandVision à EssilorLuxottica.

EssilorLuxottica justifie sa démarche en expliquant que malgré plusieurs demandes, GrandVision n'a pas apporté d'information de façon volontaire, ce qui ne laisse à EssilorLuxottica d'autre option que celle d'engager des poursuites judiciaires .

Oeil pour oeil

Immédiatement, GrandVision a rétorqué, réfutant point par point les allégations d'EssilorLuxottica... L'entreprise néerlandaise de distribution d'optique n'est pas du tout d'accord avec les demandes d'EssilorLuxottica . D'ailleurs, elle se dit convaincue que ces demandes seront rejetées par le Tribunal .

Concernant la notification d'EssilorLuxottica, GrandVision se dit fortement en désaccord avec les allégations affirmant que GrandVision a, dans le cadre des actions COVID-19, enfreint ses obligations en vertu du contrat de soutien conclu dans le cadre de la vente envisagée par HAL Optical Investments BV de sa participation de 76,72%. dans GrandVision à EssilorLuxottica.

GrandVision dit continuer de soutenir EssilorLuxottica avec l'objectif commun d'obtenir l'approbation réglementaire pour la clôture de l'opération dans les 12 à 24 mois à compter de la date d'annonce du 31 juillet 2019 .

Une vision mondiale

En effet, EssilorLuxottica a annoncé, il y a un an, mener des discussions en vue d'acquérir la participation de 76,72% détenue par HAL Holding NV dans le capital de GrandVision. Le prix d'acquisition discuté de façon indicative entre les parties s'élevait à 28 euros par action... Ce prix doit être augmenté de 1,5%, soit 28,42 euros par action, si l'acquisition n'est pas réalisée dans un délai de 12 mois à compter de l'annonce, soit à compter du 31 juillet prochain. EssilorLuxottica met donc la pression sur GrandVision pour accélérer le calendrier de réalisation de l'opération.

L'acquisition de GrandVision par EssilorLuxottica doit lui permettre d'étendre sa plateforme de commerce de détail, principalement en Europe, avec l'adjonction de plus de 7.200 magasins dans le monde et plus 37.000 salariés,réalisant 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. L'ensemble du réseau commercial de détail d'EssilorLuxottica s'étendrait alors à l'ensemble des régions du monde.