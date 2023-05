Energies vertes : Agnès Pannier-Runacher appelle TotaEnergies "à se réinventer"

L'assemblée général du groupe a été perturbée vendredi matin par une centaine de manifestants...

(Boursier.com) — Quelques centaines de manifestants ont tenté vendredi de perturber la tenue de l'assemblée générale (AG) des actionnaires de TotalEnergies pour dénoncer l'impact écologique des activités du groupe français dans les énergies fossiles.

Des accrochages ont opposé certains de ces manifestants aux forces de l'ordre protégeant l'accès à la salle Pleyel, à Paris. "Ecoutez les scientifiques. Plus un seul projet fossile", pouvait-on lire sur des affiches brandies par les manifestants.

"Très bonne question"

La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a critiqué vendredi sur franceinfo "des actions qui ne sont pas annoncées et qui créent des désordres à l'ordre public". "Mais sur le fond, la question que posent ces actions est une très bonne question", a-t-elle affirmé.

Des ONG bloquent l'AG des actionnaires de TotalEnergies : ces actions posent "une très bonne question", estime Agnès Pannier-Runacher. Ces entreprises doivent se réinventer, sortir des énergies fossiles. C'est ce que nous dit le Giec". Elles n'auront sinon "aucun avenir". pic.twitter.com/qI3N0gWMph — franceinfo (@franceinfo), via Twitter

Les entreprises pétrolières et gazières "doivent se réinventer, elles doivent sortir des énergies fossiles. Elles n'auront aucun avenir, aucun avenir, et je l'ai dit à Patrick Pouyanné pour Total, si elles ne sont pas capables de tracer ces trajectoires de sortie des énergies fossiles et de décarbonation", a poursuivi la ministre. "Total investit dans les énergies renouvelables, mais l'enjeu, c'est d'aller plus vite, plus fort et surtout plus rapidement", selon elle.