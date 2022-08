Energie : Pourquoi les prix de l'électricité flambent...

Cette nouvelle envolée s'explique par la décision d'EDF de retarder le redémarrage de quatre réacteurs nucléaires, alors que les capacités de production sont historiquement basses.

(Boursier.com) — L 'électricité française a dépassé les 1.000 euros le mégawattheure vendredi (contrats futures à un an), un nouveau record dans un rallye qui a vu le prix de cette énergie multiplié par plus de dix, depuis un an... Cette nouvelle envolée s'explique par la décision d'EDF de retarder le redémarrage de quatre de ses réacteurs nucléaires, à cause de problèmes de corrosion.

La remise en service interviendra à la mi-novembre au plus tôt, ce qui réduira de 5,2 gigawatts (GW) ses capacités de production, déjà historiquement basses, pendant plusieurs semaines supplémentaires.

Les prix de l'électricité battent des records presque quotidiennement, alors que la Russie a décidé de restreindre l'approvisionnement en gaz naturel avant la période cruciale de l'hiver. La montée en puissance sans précédent des coûts de l'énergie alimente l'inflation et menace les finances des ménages et des entreprises sur tout le continent...

Décisions drastiques

Les Européens ont commencé cette semaine à prendre des décisions drastiques pour limiter la consommation d'énergie, à l'exemple de l'Allemagne, qui a interdit l'éclairage extérieur pour les bâtiments et qui a limité les températures des chauffage intérieurs dans les bâtiments publics, à l'exception des hôpitaux notamment.

Au Royaume-Uni, l'autorité de régulation du secteur énergétique britannique, l'Ofgem, a annoncé vendredi une augmentation de 80% du plafond tarifaire de l'énergie pour les consommateurs britanniques à compter d'octobre, portant la facture annuelle des ménages à une moyenne de 3.549 livres (4.203 euros).

Le contrat d'électricité français à un an était en hausse de 13% à 1.022 euros par mégawattheure à la bourse européenne de l'énergie vendredi. L'équivalent allemand a également atteint un record, à 829 euros le mégawattheure, ce qui matérialise un gain de 48% cette semaine...