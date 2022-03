En France, Fnac Darty devient le 'réparateur tiers' d'Apple

L'entreprise a obtenu pour l'agrément du géant américain pour la réparation et l'accès aux pièces détachées de la marque".

(Boursier.com) — Fnac Darty a signé un partenariat exclusif en France avec la firme américaine Apple sur le marché de la réparation des iPhone, iPad et Apple Watch. "Nous serons à partir de demain le réparateur tiers majeur de proximité, agréé par Apple en France", explique Enrique Martinez, le directeur général du groupe d'électro-ménager, de produits culturels et électroniques, dans une interview accordée au 'JDD'. "Nous avons désormais l'agrément officiel d'Apple pour la réparation et l'accès aux pièces détachées de la marque", annonce-t-il...

Grâce à la startup WeFix

Le géant de la Silicon Valley, très critiqué par les associations de consommateurs pour les prix de ses produits et de ses services, met en avant l'augmentation des options de réparation offertes à ses clients en France. "De notre côté, l'un des moments décisifs a été l'acquisition de WeFix, il y a trois ans, achat qui prend tout son sens avec ce projet.

Cette start-up spécialisée dans la réparation de smartphones compte aujourd'hui environ 150 points de vente... Ce nombre va doubler dans les années à venir. Elle est déjà numéro un en France dans un secteur crucial, en ligne avec l'un des axes de développement essentiels du groupe : la durabilité", argumente Enrique Martinez.

Simplifier le parcours

Comment fonctionnera cette offre ? "Les clients des deux groupes bénéficieront d'une couverture nationale inédite pour faire réparer leurs appareils, iPhone, Apple Watch ou iPad. Cet accord global veut simplifier le parcours des clients en leur permettant de centraliser les différentes étapes de leur expérience au sein des enseignes Fnac Darty de l'achat de produits Apple à leur réparation certifiée en passant par la souscription d'une assurance casse et vol", explique le directeur général.

Fnac Darty a réparé 1,7 million de produits avant la crise sanitaire et ambitionne de passer à plus de 2 millions et 2,5 millions "d'ici deux à trois ans".