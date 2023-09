En Chine, succès pour le lancement de l'iPhone 15

De quoi atténuer les inquiétudes quant à la demande de l'appareil sur son troisième plus grand marché ?

(Boursier.com) — De quoi balayer les inquiétudes concernant l'iPhone en Chine ? Le lancement du tout dernier modèle de smartphone d'Apple est un succès : plus d'une centaine de clients ont fait la queue vendredi dans le magasin phare situé dans le centre financier chinois de Shanghai, attendant de récupérer leurs commandes d'iPhone 15 pour son premier jour de disponibilité en magasin. A Pékin, des centaines de clients étaient également au rendez-vous, selon plusieurs médias.

Commandes en forte hausse

Les nouvelles sont également encourageantes du côté des commandes de l'appareil. Dès 10 heures, heure de Pékin vendredi, les ventes de l'iPhone 15 sur la plateforme JD avaient bondi de 253% par rapport à celles de l'iPhone 14 l'année dernière, indique le site de CNBC, soit 25.000 téléphones déjà vendus.

Inquiétudes

Les ventes sont surveillées de près par les fans de la marque et les observateurs du marché. Il faut dire que les restrictions d'utilisation de l'iPhone par le personnel gouvernemental et la sortie d'un rival haut de gamme chez le fabricant national Huawei ont suscité des inquiétudes quant à la demande de l'appareil sur son troisième plus grand marché.