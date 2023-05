Elon Musk reçu en Chine par le ministre des Affaires étrangères

Le dirigeant a déclaré à Elon Musk que la Chine s'était engagée à améliorer l'environnement des affaires pour les investisseurs, y compris pour Tesla

(Boursier.com) — Elon Musk est arrivé à Pékin mardi, à bord d'un jet privé, confirmant les rumeurs de ces dernières heures. Il s'agit de son premier voyage en Chine depuis trois ans. Selon l'agence de presse Reuters, le milliardaire, patron de Tesla, a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang quelques heures après son atterrissage.

Le dirigeant a déclaré à Elon Musk que la Chine s'était engagée à améliorer l'environnement des affaires pour les investisseurs, y compris pour Tesla, et a utilisé une métaphore de conduite automobile pour décrire la relation entre la Chine et les États-Unis, selon un communiqué de son ministère.

"Nous devons appuyer sur le frein à temps, éviter les conduites dangereuses et être habiles en utilisant l'accélérateur, pour promouvoir une coopération mutuellement bénéfique", a déclaré Qin.

Le ministère des Affaires étrangères a également cité des propos d'Elon Musk : le milliardaire aurait déclaré qu'il était disposé à développer ses activités en Chine et s'opposait à une séparation des économies des États-Unis et de la Chine. Il a d'ailleurs décrit les deux plus grandes économies du monde comme des "jumeaux siamois".

Concurrence accrue

Ce voyage intervient alors que Tesla fait face à une concurrence accrue des véhicules électriques fabriqués en Chine et que l'incertitude plane autour des projets d'expansion du complexe industriel de Shanghai que'Elon Musk avait visité début 2020.

La Chine est le deuxième marché de Tesla après les États-Unis, et l'usine de Shanghai est le plus grand centre de production du constructeur de voitures électriques.

Une usine pour batteries

L'état d'avancement des projets de Tesla pour augmenter la production dans l'usine de Shanghai de 450.000 véhicules par an sera scruté de prêt par les observateurs. En avril, Tesla a annoncé la construction d'une autre usine à proximité pour produire des batteries Megapack.

Autre question en suspens : savoir si les autorités chinoises autoriseront la diffusion des fonctions avancées d'aide à la conduite de Tesla, disponibles sur d'autres marchés dans le cadre du logiciel "Full Self Driving" qui est vendu pour 15.000 dollars par véhicule.