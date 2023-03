Elon Musk planche sur un robot concurrent de ChatGPT

Le milliardaire aurait embauché le chercheur en IA Igor Babuschkin pour mettre au point un robot conversationnel...

(Boursier.com) — Le patron de Tesla et de Twitter, Elon Musk, aurait approché des experts en intelligence artificielle ces dernières semaines pour former une équipe chargée de créer un chatbot pour concurrencer le ChatGPT d'OpenAI. Le milliardaire aurait embauché le chercheur en IA Igor Babuschkin, spécialisé dans le développement de modèles d'apprentissage automatique qui alimentent des chatbots, selon le site The Information, qui cite des personnes proches du dossier...

Rappelons qu'Elon Musk a cofondé en 2015 OpenAI, dont le siège est situé à San Francisco, mais a ensuite rompu les liens avec la startup en 2018. Il a décrit dernièrement le robot conversationnel ChatGPT, comme "scary good", c'est-à-dire à la fois "bon" et "effrayant". "Nous ne sommes pas loin d'une IA dangereusement puissante", a-t-il déclaré au mois de décembre, alors que le grand public découvrait ce nouvel outil...

Paradoxe ?

Il est ensuite allé plus loin, estimant que ChatGPT, qui a depuis été intégré au moteur de recherches Bing, aurait été "entraîné à être woke"... Pour l'homme d'affaires, le robot aurait donc tendance à se situer à gauche de l'échiquier politique, quand il est interrogé sur des sujets sensibles, comme la lutte contre le réchauffement climatique ou les questions d'identité de genre...

Jamais à un paradoxe près, Elon Musk s'est déjà fait entendre avec des opinions très tranchées concernant l'intelligence artificielle, la qualifiant de "plus grande menace pour l'humanité". "L'IA est l'un des plus grands risques pour l'avenir de la civilisation. Mais l'IA est à la fois positive ou négative - elle offre de grandes promesses, de grandes capacités mais aussi, mais tout cela s'accompagne d'un grand danger ", avait-il déclaré.

Malgré toutes ces critiques, Elon Musk serait donc lui aussi tenté par l'aventure... La frénésie mondiale autour des "robots conversationnels" a stimulé la spéculation sur cette nouvelle technologie. Quelques semaines seulement après son lancement, ChatGPT est devenu l'application grand public avec la plus rapide croissance de l'histoire et les entreprises se bousculent pour lui créer des concurrents.