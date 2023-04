Electricité : TotalEnergies récompense ses clients pour leurs économies d'énergie durant l'hiver

Plus d'un million de clients leur recevront un bonus moyen de 90 euros...

(Boursier.com) — Pour soutenir ses clients rattrapés par la hausse des prix de l'énergie sur les marchés internationaux et encourager la sobriété énergétique, TotalEnergies avait lancé le "Bonus Conso" afin de récompenser ses clients électricité particuliers et petits professionnels qui économiseraient durant l'hiver 2022 - 2023 au moins 5% de leur consommation par rapport à l'hiver précédent...

TotalEnergies se réjouit que ses clients aient répondu à son appel : "durant l'hiver 2022-2023, plus de 50% de nos 2,4 millions de clients particuliers et professionnels éligibles au Bonus Conso ont réduit leur consommation de plus de 5%, le seuil permettant d'obtenir le bonus, et ont économisé en moyenne 15% d'électricité par rapport à l'hiver précédent".

Ainsi, plus d'un million de clients leur recevront un bonus moyen de 90 euros, qui sera déduit de leur facture. En ayant réduit sa consommation de 15%, un foyer consommant 5.000 KWh a ainsi économisé 100 euros sur sa facture et reçu un bonus de 90 euros, soit un total de 190 euros, et un foyer consommant 15.000 KWh, 390 euros.

Effort massif

Ces efforts ont permis d'économiser plus de 380.000 mégawatheures (MWh), soit l'équivalent de la consommation mensuelle d'électricité de 860.000 habitants.

Par ailleurs, une prime de 20 ou 30 euros sera versée à nos autres clients, non éligibles au Bonus Conso, pour les remercier de leur fidélité. TotalEnergies reverse ainsi plus de 100 millions d'euros à ses clients...