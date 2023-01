Donald Trump va pouvoir faire son "come back" sur Facebook et Instagram

Avant sa suspension, l'ancien président était à la tête de 34 millions d'abonnés sur Facebook et 23 millions sur Instagram.

(Boursier.com) — Il avait été banni le 7 janvier 2021, alors qu'il était encore au pouvoir, pour avoir encouragé ses partisans lors de l'attaque du Congrès à Washington la veille... Donal Trump, qui en a fait la demande il y a quelques jours, va pouvoir faire son retour sur Facebook et Instagram, après avoir obtenu l'aval du groupe Meta.

Ce "come back" pourrait être l'accélérateur dont l'ancien président, battu par Joe Biden, a besoin pour susciter à nouveau l'enthousiasme du camp républicain, alors qu'il prépare son retour à la Maison blanche - il est candidat à l'élection de 2024. Avant sa suspension, il était à la tête de 34 millions d'abonnés sur Facebook et 23 millions sur Instagram.

Désinformation et incitation à la violence

Meta et Twitter avaient suspendu les comptes de Donald Trump après l'assaut contre le Capitole, expliquant que ses encouragements constituaient une violation de leurs politiques contre la propagation de la désinformation et l'incitation à la violence. Le nouveau propriétaire et directeur général de Twitter, Elon Musk, a réintégré l'ancien président au mois de novembre, après avoir organisé sur le réseau social un sondage, pour interroger les utilisateurs. L'intéressé n'a depuis toujours pas posté de "tweet".

"FACEBOOK, qui a perdu des milliards de dollars en valeur, depuis qu'elle a "déplateformé" votre président préféré, moi, vient d'annoncer qu'ils rétablissaient mon compte. Une telle chose ne devrait plus jamais arriver à un président en exercice, ou à quiconque autre qui ne mérite pas ce châtiment !", a réagi Donal Trump sur son propre réseau, Social Truth. Une plateforme qui n'a jamais décollé, puisqu'il n'y compte que 4,8 millions d'abonnés.

Les utilisateurs les plus fidèles de Facebook aux Etats-Unis sont les personnes âgées, dont certaines sont réceptives aux messages de l'ancien président et sont également des électeurs fiables. De quoi donner à Donald Trump un avantage considérable sur ses adversaires dans la primaire républicaine.