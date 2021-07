Donald Trump porte plainte contre les patrons de Facebook et Twitter

Privé des deux réseaux sociaux, dont il a été banni après les émeutes du Capitole, l'ancien président a bien du mal à se faire entendre.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Privé de réseaux sociaux, Donald Trump n'entend pas se laisser faire... L'ancien président des Etats-Unis, qui a dû céder sa place au démocrate Joe Biden en janvier dernier, va poursuivre en justice deux patrons emblématiques : Mark Zuckerberg (Facebook) et Jack Dorsey (Twitter), selon les informations de l'agence de presse Bloomberg.

Il reproche aux géants du numérique d'avoir illégalement réduit au silence les opinions conservatrices. Les plaintes, déposées auprès du tribunal de district de Miami en Floride, accusent les firmes basées en Californie d'avoir violé la liberté d'expression garantie par la Constitution des Etats-Unis.

Recours collectif

Donald Trump a indiqué qu'il allait demander un recours collectif, laissant suggérer qu'il comptait défendre les intérêts d'autres utilisateurs de Twitter, Facebook et YouTube se disant injustement réduits au silence par ces plateformes.

L'ex-locataire républicain de la Maison blanche a déposé trois plaintes distinctes : une contre Facebook et son PDG Mark Zuckerberg, une contre Twitter et son patron Jack Dorsey, et une contre Google et son PDG Sundar Pichai.

Twitter a définitivement banni Donald Trump de son réseau en janvier, l'épinglant pour son rôle dans les émeutes du Capitole, dans la foulée de l'élection présidentielle. Un coup particulièrement dur pour celui qui était à la tête de quelque 88 millions d'abonnés, et utilisait le réseau comme une arme de communication massive, face aux médias traditionnels, accusés de colporter des "fake news".

Danger pour la sécurité publique

Facebook a de son côté déclaré le mois dernier que Trump resterait suspendu de ses réseaux pendant au moins deux ans, avec possibilité d'être rétabli en 2023 si le risque qu'il occasionne pour la sécurité publique a diminué d'ici cette date.

Sans accès à la large audience offerte par les médias sociaux, l'ancien locataire de la Maison blanche a bien du mal à maintenir une présence en ligne : Il a finalement fermé sa plateforme baptisée "Depuis le bureau de Donald Trump", même s'il reste très actif politiquement. Selon Bloomberg, il envoie fréquemment plusieurs communiqués par jour à la presse, s'attaquant le plus souvent à d'autres républicains qui selon lui ne lui sont pas assez fidèles...