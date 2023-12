Désinformation : Meta a supprimé près de 5.000 comptes chinois

Seuls la Russie et l'Iran sont plus actifs que la Chine en ce qui concerne les campagnes coordonnées de comportements inauthentiques (CIB)...

(Boursier.com) — Meta a publié jeudi son dernier rapport trimestriel sur les menaces adverses et estime que la Chine est une source croissante de campagnes d'influence secrète et de désinformation, qui pourraient être renforcées par les progrès de l'intelligence artificielle générative. De qui inquiéter les Etats-Unis, à l'approche de l'élection présidentielle...

Seuls la Russie et l'Iran sont plus actifs que la Chine en ce qui concerne les campagnes coordonnées de comportements inauthentiques (CIB), impliquant généralement l'utilisation de faux comptes d'utilisateurs et d'autres méthodes destinées à "manipuler le débat public pour un objectif stratégique", estime la plateforme de Mark Zuckerberg dans ce document.

Près de 5.000 comptes supprimés

Meta a déclaré avoir perturbé trois réseaux CIB au troisième trimestre, deux en provenance de Chine et un de Russie. L'un des réseaux chinois de la CIB était une opération de grande envergure qui a obligé Meta à supprimer 4.780 comptes Facebook.

"Les individus derrière ces activité ont utilisé de faux comptes avec des photos de profil et des noms copiés ailleurs sur Internet pour publier et se lier d'amitié avec des personnes du monde entier", a déclaré Meta à propos du réseau chinois. "Seule une petite partie de ces amis étaient basés aux États-Unis. Ils se font passer pour des Américains pour publier le même contenu sur différentes plateformes", explique le groupe.

Les élections en vue

La désinformation sur Facebook est apparue comme un problème majeur depuis les élections de 2016 aux États-Unis, au cours desquelles des acteurs étrangers, notamment russes, avaient réussi à capter une grande influence sur le site, principalement dans l'intention de renforcer la candidature de Donald Trump, alors candidat. Depuis lors, l'entreprise fait l'objet d'une surveillance plus étroite pour surveiller les menaces et les campagnes de désinformation et pour offrir une plus grande transparence au public.