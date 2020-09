Dassault Aviation : La Grèce a commandé 18 Rafale

Cette commande de 18 Rafale par la Grèce "constitue un succès pour l'industrie aéronautique française, en particulier Dassault Aviation", souligne la ministre française des Armées Florence, Parly...

Crédit photo © Dassault Aviation

(Boursier.com) — La Grèce a l'intention d'acquérir 18 Rafale -6 neufs et 12 d'occasion- pour équiper son armée de l'air... Cette annonce illustre la solidité du partenariat qui lie depuis plus de 45 ans l'armée de l'air grecque et Dassault Aviation, et témoigne de la pérennité de la relation stratégique entre la Grèce et la France , a commenté le groupe Dassault Aviation, le spécialiste français d'aviation militaire.

Je me réjouis de cette annonce qui conforte la relation exceptionnelle que nous entretenons avec la Grèce depuis près d'un demi-siècle, et je remercie les autorités grecques pour la confiance qui nous est accordée une nouvelle fois. Dassault Aviation est totalement mobilisé pour répondre aux besoins opérationnels exprimés par l'armée de l'air grecque, et contribuer ainsi à assurer la souveraineté de la Grèce et la sécurité du peuple grec , a déclaré Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation.

Première vente à un pays européen

Après avoir livré le 10 septembre, les 5 premiers Rafale du lot de 36 unités commandé par l'Inde, l'annonce de la Grèce constitue une victoire pour le Rafale, puisque jusqu'à présent, la France n'était jamais parvenue à placer son avion de combat auprès des flottes militaires européennes... Dans un communiqué, la ministre française des Armées, Florence Parly, a salué la volonté de la Grèce d'acquérir ces 18 Rafale et cette grande première pour Dassault Aviation.

Pour la première fois un pays européen souhaite se doter d'avions de combat Rafale. Cette annonce constitue un succès pour l'industrie aéronautique française, en particulier Dassault Aviation ainsi que les autres acteurs industriels français, et notamment les nombreuses PME concernées par la construction du Rafale , relève Florence Parly.

Rappelons que la Grèce est, de longue date, cliente de la France en matière d'aviation militaire. Elle a déjà commandé à Dassault Aviation 40 Mirage F1 en 1974, puis 40 Mirage 2000 en 1985 et enfin, 15 Mirage 2000-5 en l'an 2000. Ce dernier contrat comprenait la modernisation de 10 Mirage 2000 au standard 2000-5 avec une large contribution de l'industrie grecque.

Cette commande de 18 Rafale par la Grèce s'inscrit dans un contexte de fortes tensions en Méditerranée entre le Grèce et la Turquie et d'escalade verbale entre Paris et Ankara. Elle permet de prolonger le programme Rafale au sein des usines Dassault et de soutenir les nombreuses PME sous-traitantes de l'Hexagone...