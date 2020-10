Danone : "Convergence", une adresse d'un nouveau genre

Danone : "Convergence", une adresse d'un nouveau genre









D'une surface totale de 25.347 m(2), ces espaces de travail flexibles adaptés aux nouveaux modes de travail permettront de regrouper à terme plus de 1.600 collaborateurs à Rueil-Malmaison.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après plus de deux ans de travaux, Inovalis et Pitch Promotion, marque du groupe Altarea, ont annoncé la livraison de l'immeuble emblématique "Convergence" pour le plus grand siège de Danone dans le monde, à Rueil-Malmaison près de Paris. D'une surface totale de 25.347 m(2), ces espaces de travail flexibles adaptés aux nouveaux modes de travail permettront de regrouper à terme plus de 1.600 collaborateurs de Danone, qui s'installeront dans les lieux à partir du 24 novembre prochain.

Après une première pierre posée en décembre 2018, l'immeuble est livré ce jour. Convergence présente 25.090 m(2) de bureaux répartis sur 7 étages et 257 m(2) de commerce. Construit par Eiffage Construction, l'ensemble immobilier a fait l'objet de la signature d'un BEFA (Bail en État Futur d'Achèvement) par Danone pour une durée ferme de 12 ans.

Au 17 rue des Deux Gares à Rueil-Malmaison, 'Convergence' occupe une situation stratégique, à seulement quelques mètres de la station du RER A, à l'entrée du quartier tertiaire Rueil-sur-Seine, et à proximité du coeur de ville avec ses commerces...

Une architecture ambitieuse pour le nouveau 'flagship' de Danone

Plusieurs défis avaient été lancés à Inovalis et Pitch Promotion dans le cahier des charges... Le concept même de l'immeuble était crucial pour pouvoir répondre à la mission de Danone qui prône une vision : "One Planet One Health". Il fallait que cette ambition se traduise dans l'architecture extérieure et dans les aménagements. Son concepteur, le studio ORY.architecture, a fait le pari d'une architecture organique et ouverte, visant une intégration cohérente au coeur d'un quartier en pleine mutation.

"Vue de la rue, la façade propose des ondulations, évocatrices des organismes vivants. Elles sont interrompues par une percée visuelle, dans le travers du bâtiment. Le soubassement de l'immeuble est marqué par des poteaux en V qui dessinent une sorte de dentelle. Ils confèrent une identité forte au rez-de-chaussée. Ce dernier étant exclusivement consacré aux fonctions d'accueil, de commerce et de restauration" expliquent les promoteurs.

"Son ouverture sur la ville, à deux pas de la gare de RER, a été clairement voulue. C'est pourquoi son intégration dans les espaces verts a été soigneusement pensée. Le square et les jardins de l'allée Armand Camus qui bordent l'immeuble ont tous deux été généreusement plantés, en pensant non seulement aux salariés, mais aussi aux riverains... À l'intérieur, les mêmes formes douces et fluides s'associent aux jeux de lumière naturelle, à la qualité des matériaux et à l'omniprésence du bois pour évoquer la nature et la santé. Organisés autour du square paysagé, les sept niveaux de bureaux sont reliés à deux halls d'accès baignés de lumière naturelle. Tous les espaces de Convergence répondent ainsi aux nouveaux usages du travail collaboratif. Ils sont parfaitement adaptés à la flexibilité et l'évolutivité réclamées par les utilisateurs.

Conçu pour être agréable à vivre par ses utilisateurs, le design intérieur de 'Convergence' est totalement orienté sur le bien-être, la qualité d'accueil et le confort de vie. Confiés au Studio Jean-Philippe Nuel, son architecture intérieure et ses aménagements incarnent les valeurs de son locataire : "optimisme, générosité et bien-être"...

Convergence physique et culturelle des équipes Danone

La qualité architecturale et les prestations de Convergence ont répondu en tous points aux attentes d'un acteur de premier plan, Danone. Ainsi, ce sont près de 1 600 personnes qui vont converger très bientôt vers cette nouvelle implantation, qui devient le plus grand siège de Danone dans le Monde.Danone a dédié le 7e et dernier étage de l'immeuble, doté des plus grandes terrasses de l'immeuble, à des espaces particulièrement innovants dans leur aménagement : la factory, la place du village, l'auditorium, la salle Planète...

Cette "convergence" physique et culturelle sur un seul site a pour objectif de favoriser les échanges entre les équipes et susciter de nouvelles synergies."Cette réalisation illustre parfaitement notre engagement d'investir dans un immobilier neuf de qualité, en adéquation avec les objectifs des utilisateurs les plus exigeants. L'ensemble répond au cahier des charges de nos critères d'investissement en termes de profil, de localisation et de commercialisation", a déclaré Khalil Hankach, directeur général délégué d'Inovalis SA.

"La livraison de Convergence marque une étape importante sur cet ambitieux projet, que nous avons réalisé avec notre partenaire Inovalis pour l'une des plus grandes entreprises françaises. Convergence démontre notre capacité à réaliser des ensembles attractifs pour des utilisateurs de premier plan et traduit parfaitement nos convictions sur le futur du bureau. Intégré à son environnement et le tissu urbain alentour, cet ensemble offrira aux salariés des conditions de travail uniques répondant aux nouveaux usages", ajoute Eugénie de Silguy, Directrice Immobilier d'Entreprise de Pitch Promotion.

"Convergence incarne pleinement cette nouvelle génération de siège que Danone souhaite proposer à ses collaborateurs, un cadre de travail de qualité, des espaces favorisant une meilleure collaboration, dans un esprit de convivialité et cela, au service d'une croissance durable pour l'entreprise. Nous sommes impatients de voir nos équipes y emménager", précise Philippe Amiotte, Directeur Immobilier de Danone.

L'art pour égayer le quotidien

Dans le cadre de cette opération, Inovalis et Pitch Promotion ont confié à l'artiste Sake STC, figure de proue de la scène du graffiti, la réalisation d'une sculpture magistrale qui sera installée au centre du square courant décembre. Cette oeuvre "Atlas", d'une hauteur de 3 mètres, a été réalisée en résine, fibre de verre et inox. Très colorée, elle poursuit la démarche de l'artiste intitulée " Statue Art Crimes " combinant des sculptures classiques comme Poséidon ou Apollon avec l'art illégal de son adolescence, le street-art...

Une collaboration artistique a aussi pu être nouée avec deux graffeurs rueillois. En compagnie d'un troisième auteur, ils se sont vu confier la décoration des parkings souterrains.

Une intégration réussie dans le tissu local

Convergence contribue grandement à la métamorphose d'un quartier majeur de Rueil-Malmaison. Le chantier, mené à un rythme soutenu, dans un tissu urbain déjà dense, a permis de faire naître un immeuble de dernière génération de plus de 25.000 m(2). Les travaux ont nécessité de charrier 350 tonnes de fer et métaux recyclés, 20.000 tonnes de béton recyclé, 18 tonnes de bois et de déchets verts...

En récompense de ces efforts, le quartier à proximité de la gare de RER bénéficie d'une nouvelle identité urbaine. En remerciant la municipalité de la ville, Khalil Hankach n'a d'ailleurs pas manqué de souligner que désormais, "c'est une nouvelle page d'histoire qui s'ouvre dans ce quartier".