Crise en mer Rouge : Michelin va suspendre sa production en Espagne ce weekend

(Boursier.com) — Quatre usines espagnoles du fabricant de pneumatiques français Michelin prévoient d'arrêter à nouveau leur production le week-end du 20 et 21 janvier en raison de retards dans la livraison des matières premières causés par la crise en mer Rouge, a annoncé mardi la filiale espagnole de l'entreprise.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé la semaine dernière une série de frappes contre le Yémen, visant la milice Houthi soutenue par l'Iran. Ses attaques contre le transport maritime international ont perturbé l'une des routes les plus importantes du monde depuis décembre.

Une douzaine de compagnies maritimes ont choisi de détourner les navires qui empruntaient auparavant cette route via l'Afrique australe, augmentant ainsi d'environ 10 jours le temps de traversée pour l'approvisionnement vers l'Europe.

Après d'autres groupes

Michelin avait déjà suspendu le travail dans ses usines espagnoles le week-end du 13 et 14 janvier en raison de délais de livraison plus longs des matières premières dont il a besoin pour produire du caoutchouc et qui sont livrées par voie maritime depuis l'Asie, a déclaré l'entreprise à l'agence Reuters.

La décision de Michelin en Espagne est similaire aux mesures prises par d'autres groupes, tels que les constructeurs automobiles Tesla et Volvo Car, propriété de Geely, qui ont annoncé la semaine dernière qu'ils suspendaient une partie de leur production en Europe en raison d'une pénurie de composants.

Assez de caoutchouc

Les sites espagnols de Michelin sont les deuxièmes producteurs de caoutchouc du groupe, mais l'unité a déclaré qu'elle disposait de stocks de caoutchouc suffisants pour faire face à la situation actuelle, tout en maintenant ses approvisionnements en matières premières par voie maritime, et qu'elle n'envisageait pas de prendre de mesures supplémentaires en Espagne.