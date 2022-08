Covid-19 : Moderna va poursuivre Pfizer-BioNTech pour violation de brevet

Plainte aux Etats-Unis et en Allemagne...

(Boursier.com) — Bientôt la guerre entre les géants des vaccins ? Moderna va poursuivre ses concurrents Pfizer et BioNTech pour violation de brevet dans le vaccin contre le coronavirus. Dans un communiqué, l'entreprise américaine de biotechnologies estime que le sérum "Comirnaty" contre le Covid-19 de Pfizer et BioNTech "contrevient à des brevets déposés par Moderna entre 2010 et 2016 et couvrant la technologie fondamentale de l'ARN messager de Moderna.

Moderna, basée à Cambridge, dans le Massachusetts, estime avoir déposé des brevets en 2010 et 2016 sur la technologie ARN, qui ont permis la mise au point de son vaccin "Spikevax", et que les deux autres sociétés ont copié cette technologie sans autorisation. La société compte donc attaquer ses concurrents aux Etats-Unis, devant un tribunal du Massachusets, mais aussi en Allemagne (puisque BioNTech est une entreprise allemande).

Pas de demande de retrait

Selon l'agence de presse Bloomberg, Moderna ne compte pas demander le retrait du vaccin Pfizer-BioNTech du marché, ni bloquer ses ventes à l'avenir. La société demande des dommages-intérêts pour la période commençant le 8 mars de cette année mais ne réclamera pas de dommages pour les ventes réalisées dans 92 pays en développement de la planète.

Dès le début de la crise sanitaire, Moderna avait prévenu qu'elle ne renforcerait pas sa propriété intellectuelle pendant la pandémie, mais le 7 mars, il a modifié cet engagement pour ne plus l'appliquer qu'aux pays à faible revenu - ce qui provoque donc ce litige.

Les actions de Pfizer sont en baisse de 1% avant bourse à Wall Street, malgré ces annonces, et BioNTech chute de plus de 2%. L'action Moderna monte de 1,4%.