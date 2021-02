Covid-19 : L'UE commande 150 millions de doses de vaccin en plus à Moderna

L'UE avait déjà passé commande de 160 millions de doses pour cette année auprès du laboratoire américain.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — C 'est un quasi-doublement des volumes convenus précédemment avec l'entreprise biotechnologique américaine. La Commission européenne a annoncé ce mercredi un accord avec Moderna pour la fourniture de 150 millions de doses supplémentaires de son vaccin contre le COVID-19 en 2021.

Dans le cadre de cet accord, l'UE dispose d'une option sur 150 millions de doses supplémentaires en 2022. L'UE avait déjà passé commande de 160 millions de doses pour cette année. Les livraisons ont commencé en janvier avec l'objectif d'atteindre 10 millions de doses livrées d'ici fin mars. Des retards ont toutefois été enregistrés jusqu'à présent...

2,6 milliards de doses au total

Avec cette nouvelle commande, qui a été confirmée par Moderna, l'UE recevra au total 2,6 milliards de doses de vaccins contre le COVID-19 auprès des différents laboratoires, a déclaré la Commission européenne.

L'UE s'est fixée pour objectif de vacciner d'ici la fin de l'été 70% des adultes qui composent sa population de 450 millions d'habitants.

"Cela nous rapproche de notre principal objectif : garantir que tous les Européens ont accès à des vaccins sûrs et efficaces le plus rapidement possible", s'est félicité la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Bientôt Johnson & Johnson ?

Pfizer, Moderna et Astrazeneca pourraient être bientôt rejoints en Europe par un nouveau laboratoire. Johnson & Johnson a soumis sa demande d'autorisation conditionnelle pour son vaccin contre le Covid-19 auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA), a annoncé mardi cette dernière.

L'EMA a précisé qu'elle espérait pouvoir rendre un avis d'ici à la mi-mars sur ce vaccin développé par le laboratoire belge Janssen, filiale de J&J, et qui a pour avantage de ne nécessiter qu'une seule injection...