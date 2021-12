Covid-19, football... Le palmarès 2021 des requêtes Google

Dans le maquis des centres d'intérêts des Français en 2021, le Covid-19 arrive en bonne place, mais le sport a repris ses droits dans les recherches sur Google, aux côtés de thèmes divers, dont les tronçonneuses, le bitcoin et Patrick Juvet.

(Boursier.com) — Comme chaque année, Google (filiale d'Alphabet) a publié lundi son rapport sur les recherches réalisées via son moteur de recherche. Un palmarès qui témoigne des préoccupations et des centres d'intérêts des internautes du monde entier.

En France, les tendances de l'année 2021 se concentrent encore sur la pandémie de coronavirus, mais aussi sur les grands événements sportifs, à commencer par le football. Ainsi, c'est le terme "Euro 2021" qui a été le plus recherché sur Google en France, suivi de près par le terme Attestation couvre-feu". Viennent ensuite les termes "Ligue 1", "Roland Garros", "Vite ma dose", "Pass sanitaire", "France Suisse", "Confinement", "France Portugal" et en 10e position : "Covid".

"Survivaliste", "Demi-jauge", "Hybride"

Dans la catégorie "Actualités", les Français se sont intéressés en priorité à l'Afghanistan (avec le retrait de l'armée américaine), au bitcoin et à la maladie de Charcot... La définition la plus recherchée à été celle de "Survivaliste", suivie de "Demi-jauge" et "Hybride".

Parmi les chanteurs et musiciens, c'est la séparation du duo de Daft Punk qui a fait l'objet du plus de recherches, suivi de l'actualité de Barbara Pravi et Vianney.

Inventaire à la Prévert des centres d'intérêts

Le "pourquoi" le plus pressant a été la question "Pourquoi les tronçonneuses ont été inventées ?" et la recette la plus demandée a été celle de la Galette des rois de Cyril Lignac, suivie de l'Ail des ours et du Mochi (une préparation à base de riz gluant).

Les séries et émissions de TV les plus recherchées ont été "Squid Game", la série sud-coréenne controversée qui a connu un succès foudroyant sur Netflix, suivie de "Lupin", autre série Netflix inspirée du célèbre gentleman cambrioleur, et de "Demain Nous Appartient", la série de TF1.

Enfin, les disparitions qui ont le plus ému les internautes ont été celles de Bernard Tapie, de Jean Paul-Belmondo, de Patrick Juvet et de Tonton David.