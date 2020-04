Covid-19 : Apple et Google s'allient pour aider les Etats à tracer les malades

Les deux géants du web travaillent pour que les iPhones d'Apple et les smartphones Android (Google) puissent échanger des informations sanitaires, et aider les Etats à tracer les malades du Covid-19. Ils promettent de respecter la confidentialité.

(Boursier.com) — Les deux géants d'internet américains Google (Alphabet) et Apple ont annoncé vendredi qu'ils coopéraient pour que les iPhones d'Apple et les smartphones Android (le système d'exploitation de Google) puissent échanger des informations sanitaires, afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus Covid-19.

La solution sur laquelle travaillent les deux groupes facilitera le traçage via le protocole Bluetooth des personnes infectées par le Covid-19. Il ne s'agira pas d'une application de traçage, mais d'une solution technologique qui permettra aux iPhones et aux smartphones Android d'échanger des informations. L'objectif étant d'"aider les gouvernements et les agences de santé à réduire la propagation du virus" ont annoncé les deux groupes dans un communiqué commun.

Aider les gouvernements en respectant la confidentialité

Une telle interopérabilité entre les deux systèmes d'exploitation concurrents, permettrait de renforcer l'efficacité des applications gouvernementales, comme StopCovid, l'appli envisagée par le gouvernement français. "Google et Apple annoncent un effort conjoint pour permettre l'utilisation de la technologie Bluetooth dans le but d'aider les gouvernements et les agences de santé à réduire la propagation du virus, en intégrant la confidentialité et la sécurité des utilisateurs au coeur de la conception" , ont annoncé les deux groupes.

Tim Cook, le patron d'Apple a estimé dans un tweet que "la propagation du Covid-19 peut être ralentie sans mettre en danger la vie privée des utilisateurs. Nous travaillons avec Sundar Pichai (le patron de Google) et Google pour aider les autorités de la santé à maîtriser la technologie Bluetooth de façon à respecter la transparence et le consentement" des internautes.

La solution Apple-Google disponible en mai

En France, fin 2019, Android équipait plus des trois quarts (76,5%) des smartphones, suivi par iOS, le système d'Apple, avec un peu moins d'un quart de parts de marché (23,5%), selon des données collectées par Kantar World Panel.

La technologie de traçage d'Apple et de Google sera disponible au mois de mai, et pourra être utilisée par les autorités sanitaires, ont fait savoir les deux groupes.

Echanges anonymes de clés chiffrées

Le traçage ne sera pas obligatoire et reposera sur le choix des utilisateurs. Les smartphones créeront des identifiants uniques qui seront générés tous les quarts d'heure. Ce sont ces clés qui transiteront sur les réseaux, et non pas les noms et les prénoms des personnes.

Ce suivi des contacts humains ("contact tracing") permettra d'alerter les utilisateurs ayant été en contact avec des personnes testées positives au Covid-19. Par défaut, l'historique des personnes rencontrées restera stocké sur les téléphones, ce qui signifie qu'il n'existera pas de liste mondiale de toutes les rencontres.