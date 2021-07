Course à l'espace entre Richard Branson et Jeff Bezos

Le Britannique a annoncé qu'il prévoyait de s'envoler dès le 11 juillet à bord d'un vaisseau de Virgin Galactic. Il grille la priorité à son rival Jeff Bezos, qui doit se lancer le 20 juillet.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — C 'est le 20 juillet que Jeff Bezos, accompagné de son frère Mark, devrait s'envoler dans l'espace. Il fera partie de l'équipage du premier vol habité de la fusée New Shepard, développée par sa société Blue Origin. Mais un autre fantasque milliardaire a décidé de lui faire de l'ombre... Le Britannique Richard Branson prévoit le même voyage seulement quelques jours plus tôt, le 11 juillet.

Il sera à bord du vol d'essai du vaisseau VSS Unity de son entreprise Virgin Galactic, le premier à transporter un équipage complet composé de deux pilotes et de quatre "spécialistes de mission", dont Richard Branson, explique un communiqué. Le lancement est prévu depuis le site de la compagnie de tourisme spatial situé à New Mexico.

Astronaute privé

Le vol suborbital de Richard Branson remplirait un objectif de longue date pour le milliardaire et pour Virgin Galactic, qu'il a fondée en 2004. La société a récemment terminé l'analyse des données de son dernier vol d'essai du 22 mai, et a conclu qu'elle était prête à se lancer dans l'aventure. Richard Branson devra donc évaluer "l'expérience d'astronaute privé", alors que Virgin Galactic se prépare à proposer des vols à ses clients fortunés à partir de 2022.

"J'ai toujours été un rêveur. Ma mère m'a appris à ne jamais abandonner et à atteindre les étoiles. Le 11 juillet, il est temps de faire de ce rêve une réalité à bord du prochain vol spatial de Virgin Galactic", écrit l'homme d'affaires dans un message sur Twitter.

I've always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it's time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unity22 pic.twitter.com/GWskcMSXyA — Richard Branson (@richardbranson), via Twitter

Guerre de comm'

Mais Jeff Bezos n'a pas dit son dernier mot dans cette guerre d'innovation et de communication... Celui qui a fondé le géant du e-commerce Amazon a présenté jeudi une invitée de marque : Wally Funk, 82 ans, est une femme pilote pionnière, qui affiche 19.600 heures de vol. Et elle a été la première inspectrice femme de l'agence américaine de l'aviation, la FAA et la deviendra la personne la plus âgée à voyager dans l'espace.

Le milliardaire américain s'élancera aussi avec son frère Mark, et laisse toujours planer le mystère sur l'identité d'un richissime passager qui a déboursé 28 millions de dollars pour participer au voyage suborbital.