Courbet annone l'acquisition d'un immeuble historique à la Bourboule

Ville thermale à fort potentiel !

(Boursier.com) — Courbet annonce l'acquisition d'un immeuble en plein centre-ville de la station thermale de la Bourboule (63), "ville verte" réputée pour sa qualité de l'air et ses vertus bienfaisantes dans le traitement des maladies des voies respiratoires, notamment l'asthme et la dermatologie.

Cet immeuble, ancien palace d'avant-guerre devenu un centre de vacances possède plus de 8.400 m2 et bénéficie d'une situation idéale à proximité immédiate des thermes et du Casino de La Bourboule ainsi que du parc Fenestre de 12 hectares connu pour ses séquoias géants. Sa réhabilitation en hôtel familial est un atout indéniable pour les familles de curistes et pour les amateurs de tourisme vert de moyenne montagne qui cherchent à profiter d'un climat tempéré pour s'adonner à des sports de plein air ou simplement retrouver une nature saine et calme, loin de la folie des grandes villes...

La Bourboule, ville thermale d'avenir dans le traitement du Covid long

Cet actif, le plus grand de la ville, aura jusqu'à 130 chambres et suites dont 40 chambres dès l'été 2023. Jean-François Ott voit dans La Bourboule un fort potentiel de développement notamment depuis la crise sanitaire avec une hausse des fréquentations liées aux cas de Covid long dont les symptômes sont quasiment similaires à ceux de l'asthme traités avec succès à La Bourboule depuis 150 ans.

La rénovation totale des Grands Thermes prévue par la municipalité pour 2023 va avoir un effet accélérateur sur le tourisme thermal. Cette acquisition est donc un investissement immobilier et hôtelier à caractère paramédical. Pour rappel, l'asthme est aussi une maladie liée à la pollution et à la concentration urbaine touchant 10% de la population française et européenne.

Bénéficiant de l'expertise reconnue de son président Jean-François Ott en matière d'investissements immobiliers à Paris, Berlin et Prague, Courbet initie un nouveau champ d'activité, celui de la cure thermale, et investit une ville encore peu exploitée offrant de nombreuses perspectives de développement. La stratégie de Jean-François Ott est identique à celle mise en place lors de ses premiers investissements à Hvar en Croatie. Il s'agit d'investissements ciblés d'immeubles et d'hôtels nécessitants des rénovations et un repositionnement, expérience principale de Jean-François Ott depuis ces 30 dernières années.

Un actif estimé à plus de 10 ME...

Deux expertises indépendantes ont évalué la valeur vénale de cet immeuble à 10,5 ME en moyenne. Initialement acquise par la société OTT Héritage, Holding de Jean-François Ott, la propriété de cet immeuble a été vendue à la société Courbet, dont OTT Héritage détient 95% à ce jour, à un prix de 1,5 ME avec crédit vendeur.

Ainsi, Courbet dont la capitalisation boursière est maintenant de 8 ME, possède grâce à cet immeuble, un actif net réévalué de 1,2 euro par action.

Cet achat signale un nouveau départ pour la société, comme véhicule coté, qui s'appuie sur les choix immobiliers de Jean-François Ott et qui annoncera prochainement 3 nouvelles acquisitions dont un actif hôtelier à Cannes.