Coupures de courant : vers de nouveaux couacs dans les appels d'urgence ?

"Je crains que nos concitoyens et les Français découvrent que les réseaux télécoms dépendent de l'électricité", avertit la nouvelle patronne d'Orange.

(Boursier.com) — Les numéros d'appels d'urgence pourraient être inaccessibles dans certaines régions en France en cas de coupures de courant prolongées cet hiver, a prévenu mercredi la directrice générale d'Orange, Christel Heydemann. La dirigeante, qui a pris les rênes d'Orange en avril, contrastent avec ceux rassurants tenus à ce sujet par le gouvernement et soulignent les difficultés que fait peser sur l'industrie des télécommunications la perspective de coupures prolongées de courant.

"Si dans une zone géographique, (les services de réseau mobile) sont éteints pendant deux heures, il n'y aura pas d'accès au service des numéros d'urgence pendant un temps", a-t-elle dit lors d'une audition par la commission des Affaires économiques du Sénat. "Il est illusoire d'imaginer qu'en cas de délestage, on saura maintenir un service continu pour l'ensemble des Français", a ajouté la dirigeante.

Un hiver rigoureux ?

Des responsables du secteur des télécoms ont indiqué en septembre à Reuters craindre qu'un hiver rigoureux en Europe, en plus du conflit en Ukraine qui expose le pays au risque de rationnement d'énergie, ne mette à l'épreuve les infrastructures, contraignant les pouvoirs publics et les entreprises à prendre des mesures.

Insistant sur l'impossibilité d'installer à temps des batteries de secours sur les milliers d'installations du réseau mobile, la directrice générale du groupe a affirmé qu'il faudrait cinq années pour y parvenir sur l'ensemble du territoire.

De nombreux tests sur le réseau mobile d'Orange en France ont été réalisés pour évaluer et anticiper les risques de coupures. Selon les scénarios actuels discutés avec le gouvernement, Orange serait informé de toute coupure d'électricité et de sa localisation précise la veille à 17h00.

Découverte

Le groupe français cherche à obtenir ces informations 24 heures avant la survenue d'une coupure afin que les techniciens puissent intervenir sur le terrain le plus rapidement possible, a fait savoir Christel Heydemann. "Je crains que nos concitoyens et les Français découvrent que les réseaux télécoms dépendent de l'électricité", a-t-elle dit devant la Commission des affaires économiques du Sénat.