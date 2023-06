Coupe du monde de foot 2022 : les télés en ont largement profité

Avec des succès d'audience, selon un bilan publié lundi par l'Arcom...

(Boursier.com) — Six mois après la Coupe du monde masculine de football 2022, l'Arcom dresse ce lundi un bilan très positif de la diffusion audiovisuelle de la compétition en France. D'après l'autorité, 61% des Français de 15 ans et plus ont suivi au moins un match en direct ou en différé, pour la plupart sur leur téléviseur, malgré une part notable des appareils numériques, notamment chez les plus jeunes.

Dans le détail, 94% des téléspectateurs ont eu recours à un mode d'accès gratuit et 18% à un service payant, tandis que la consommation illicite a concerné 8% du public de la compétition. "L'engouement croissant suscité par le parcours de l'équipe de France a largement profité aux chaînes, tant en termes d'audiences que de recettes publicitaires et d'abonnements", peut-on lire dans un communiqué. TF1, unique diffuseur gratuit des matchs en a largement bénéficié : la part d'audience moyenne de la chaîne sur la plage 16h-19h s'est ainsi établie à 22,7% sur la période novembre-décembre 2022, contre 15,8 % en 2021.

Des audiences plus importantes qu'en 2018

"Le parcours de l'équipe de France a généré des audiences plus importantes que lors de l'édition précédente, avec 15,7 millions de téléspectateurs en moyenne devant les sept matchs des Bleus diffusés sur TF1 en 2022, contre 13,7 millions en 2018", selon l'Arcom, qui reprend les chiffres de Médiamétrie. Par ailleurs, 24,1 millions de téléspectateurs en moyenne ont assisté à la finale le dimanche 18 décembre sur TF1 (80,9% de part d'audience), un record dans l'histoire de la télévision française, toutes chaînes et tous programmes confondus.

La Coupe du monde a également bénéficié aux acteurs payants : 15% des consommateurs de matchs en direct déclarent avoir souscrit un abonnement payant à cette occasion. Les taux sont notablement plus élevés auprès des 25-34 ans (21%) et des Franciliens (20%).

Dans le détail, 9% des téléspectateurs du Mondial déclarent s'être abonnés à beIN Sports1, unique diffuseur de l'intégralité des rencontres, pour suivre la compétition. Canal Plus, distributeur exclusif des chaînes du groupe qatari (proposées au sein du pack "Canal + Sport"), a également profité de l'événement, avec 7% de personnes déclarant s'être abonnées au service en vue de suivre la compétition.