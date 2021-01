Couche-Tard et Carrefour interrompent leurs discussions

Après l'opposition de l'Etat français formulée par Bruno Le Maire, Couche-Tard doit renoncer à ses ambitions de rapprochement amical avec Carrefour. Le groupe canadien devra se contenter de partenariats opérationnels...

(Boursier.com) — La voix de Bruno Le Maire s'est bien faite entendre dans les discussions préliminaires amorcées entre le Canadien Alimentation Couche-Tard et le groupe français de distribution Carrefour... Les discussions menées suite à la démarche amicale de Couche-Tard ont été interrompues au vu des récents événements , expliquent les deux groupes dans un communiqué commun.

Malgré tout, le groupe français de distribution garde une oreille attentive (et polie) à l'approche de Couche-Tard, puisque tous deux ont décidé de prolonger leurs discussions pour examiner des opportunités de partenariats opérationnels .

Plusieurs domaines de coopération

Ainsi, les premiers domaines de coopération circonscrits seraient : le partage de bonnes pratiques dans la distribution de carburant, le développement d'achats en commun, des partenariats sur le développement et la commercialisation de marques de distributeurs, le partage d'expertise et le lancement d'innovations pour améliorer l'expérience client, et l'optimisation de la distribution de produits sur les géographies communes aux deux groupes.

Selon Alexandre Bompard, Président directeur général de Carrefour, il s'agit de construire des partenariats innovants , un point clef de la stratégie de transformation de Carrefour , pour retrouver une voie de croissance rentable .

Couche-Tard devra se lever tôt !

Couche-tard doit donc renoncer ses ambitions immédiates sur Carrefour et, malgré les 3 milliards d'euros d'investissements envisagés sur 5 ans, se contenter de partenariats ponctuels obtenus avec l'assentiment Bercy sous couvert de défense des intérêts stratégiques de la France.

Dans l'attente de meilleures prédispositions françaises, Brian Hannasch, Président et chef de la direction de Couche-Tard, a réaffirmé les ambitions canadiennes de leadership international tout en affichant un satisfecit 'fair play'... Les opportunités opérationnelles avec Carrefour nous permettront d'accomplir notre ambition de devenir un leader mondial de la grande distribution. Les domaines de coopération envisagées sont alignés avec notre plan stratégique, notre engagement à nous renforcer sur nos activités principales comme les formats de proximité et la distribution de carburant, et notre volonté d'explorer les multiples opportunités dans les zones de croissance associées , dit-il.

Rappelons que Couche-Tard proposait 20 euros par action Carrefour, soit 16,35 milliards d'euros. Le groupe est le plus important employeur du secteur de la distribution en France.

En Bourse, l'action est sortie de sa léthargie, mais a terminé la semaine sur un cours de 16,61 euros, en recul de -2,87% vendredi pour une capitalisation de 13,58 MdsE, soit environ 20% au-dessous du niveau de l'offre de Couche-Tard.