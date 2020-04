Coronavirus : tancés par Emmanuel Macron, les assureurs remettent au pot

Les acteurs du secteur des assurances en France proposent ce mardi de porter à près de 2,5 milliards d'euros leur participation à l'effort national.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — "Je souhaite que les banques décalent les échéances et les assurances doivent aussi être au rendez-vous de cette mobilisation économique. J'y serai attentif", a affirmé Emmanuel Macron lundi soir dans son allocution télévisée, alors que de nombreux commerces souffrent de la crise sanitaire. Si le chef de l'Etat a avancé la date du 11 mai pour la fin du confinement, les cafés, les restaurants, les hôtels, mais aussi les cinémas ou les théâtres ne devraient pas pouvoir rouvrir leurs portes avant au moins le mois de juillet.

Message reçu ? Les acteurs du secteur des assurances en France proposent ce mardi de porter à près de 2,5 milliards d'euros leur participation à l'effort national. "J'ai reçu (...) hier soir (lundi-NDLR) les propositions complémentaires des assureurs", a déclaré mardi le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire sur BFMTV et RMC, en estimant qu'il s'agit d'"une bonne proposition qui montre que les entreprises assurantielles s'engagent plus dans la solidarité".

1,5 milliard d'euros investis sur les PME

Dans le détail, les assureurs français proposent "d'investir 1,5 milliard d'euros sur des PME, notamment des PME de santé, dans le cadre d'un fonds qui se trouve à la Caisse des dépôts et consignations", a annoncé Bruno Le Maire.

Alors que la plupart des entreprises ne sont pas couvertes pour les risques liés à l'interruption d'activité découlant du confinement, le gouvernement avait jusqu'ici jugé insuffisante l'action des assureurs.

Une bonne proposition ?

Ces derniers proposent également de doubler leur participation au fonds de solidarité pour les TPE, indépendants, micro-entrepreneurs et professions libérales, à 400 millions d'euros, ainsi que d'accorder 500 millions d'euros de remises commerciales à leurs clients, a précisé Bruno Le Maire.

"Je pense que c'est une bonne proposition. Nous allons l'étudier avec le Premier ministre dans la journée mais je pense que c'est une bonne proposition", a-t-il dit.