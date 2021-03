Coronavirus : l'EMA valide le vaccin de Johnson & Johnson

Coronavirus : l'EMA valide le vaccin de Johnson & Johnson









En France, la Haute Autorité de Santé (HAS) doit en principe rendre son avis sur ce vaccin en fin de semaine.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Agence européenne des médicaments (EMA) a validé jeudi l'utilisation du vaccin contre le COVID-19 de Janssen, filiale de Johnson & Johnson (J&J). Ce vaccin, qui ne nécessite qu'une seule dose, est le quatrième approuvé par l'EMA et la Commission européenne a annoncé juste après qu'elle donnerait sous peu son autorisation à son utilisation dans l'UE.

Le vaccin du laboratoire américain a déjà été autorisé aux Etats-Unis, au Canada et à Bahreïn. Il est en cours d'examen en Afrique du Sud.

Avis à Paris en fin de semaine

En France, la Haute Autorité de Santé (HAS) doit en principe rendre son avis sur ce vaccin en fin de semaine.

"Avec ce dernier avis positif, les autorités à travers l'Union européenne auront une option supplémentaire pour lutter contre la pandémie et protéger la vie et la santé de leurs citoyens", a souligné la directrice de l'EMA, Emer Cooke. "C'est le premier vaccin qui peut être utilisé en une seule dose", a-t-elle souligné.

200 millions de doses pour l'UE

Dans le cadre du contrat passé avec l'Union européenne, J&J s'est engagé à livrer au moins 200 millions de doses au bloc cette année, dont 55 millions au deuxième trimestre, les premières expéditions étant attendues dès le mois prochain.

Le groupe pharmaceutique américain a cependant récemment informé l'Union européenne que des difficultés d'approvisionnement pourraient l'empêcher de tenir cet engagement, a déclaré mercredi à Reuters un responsable européen.

4ème vaccin validé par l'EMA

Le vaccin anti-COVID de J&J, à adénovirus, présente une efficacité de 67% deux semaines après son injection, selon les résultats d'une étude portant sur 44.000 personnes.

Les trois vaccins contre le COVID-19 déjà utilisés dans l'Union européenne sont ceux développés par Moderna, le duo Pfizer et BioNTech et l'alliance formée par AstraZeneca et l'université d'Oxford.