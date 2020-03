Coronavirus : forte baisse de la consommation d'électricité en France

RTE observe une baisse de la consommation d'environ 15%, avec le ralentissement de l'activité économique en France. Du jamais vu, selon le réseau...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — C'est une "situation inédite", constate le réseau... La consommation d'électricité a baissé d'environ 15% en France en raison du ralentissement économique dû à l'épidémie de coronavirus, selon le dernier pointage de RTE (Réseau de transport d'électricité).

Ralentissement de l'activité

"Les premiers enseignements de cette période de confinement font état d'une baisse de la consommation d'environ 15%, du fait du ralentissement de l'activité économique. Dans le détail, la consommation augmente plus lentement que d'habitude le matin et n'atteint un pic qu'aux alentours de 13h. L'après-midi, la consommation diminue également plus fortement qu'en temps normal", explique la compagnie dans un communiqué.

En direct de la cellule de gestion de la crise #COVID19 pour assurer aux Français l'accès à l'électricité. Notre plan de mobilisation est déployé, nos collaborateurs poursuivent leur mission de service public à chaque seconde. #servicepublic #AvecNousLeCourantPasse pic.twitter.com/XTQ89oSyGk >— RTE (@rte_france), via Twitter

Assez d'électricité

"En parallèle, RTE s'assure qu'il y a assez d'électricité, produite par les différentes centrales ou parcs de production d'énergie renouvelable, pour répondre à la consommation et que les lignes électriques sont suffisantes pour transporter l'électricité partout en France et même en Europe", ajoute-t-elle.