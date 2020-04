Coronavirus : Apple va expédier un million de masques par semaine

Coronavirus : Apple va expédier un million de masques par semaine









Le groupe américain a mis au point des protections couvrant la totalité du visage. Elles seront destinées dans un premier temps aux Etats-Unis.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Apple aussi se lance dans la guerre contre le coronavirus... Le géant technologique a annoncé dimanche avoir mis au point un masque de protection à destination des soignants. En plastique transparent, il couvre la totalité du visage, est entièrement réglable et doit pouvoir se monter en moins de deux minutes. Ce nouvel outil a été mis au point par des "concepteurs de produits, des équipes d'ingénierie et d'emballage, et fournisseurs" du groupe, explique le patron du groupe, Tim Cook, dans un message posté sur le réseau Twitter.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We've now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX — Tim Cook (@tim_cook), via Twitter

Les premiers colis ont été livrés à un hôpital de Santa Clara, en Californie, la semaine dernière. Apple prévoit d'expédier plus d'un million de masques cette semaine et un autre million chaque semaine suivante. Les Etats-Unis doivent être le premier pays à en profiter, mais Apple prévoit d'étendre rapidement la livraison de ces "boucliers" dans d'autre pays.

Les magasins Apple sont fermés

Le groupe a fermé ses 458 de ses magasins de vente au détail en dehors de la Chine pour freiner la Pandémie Covid-19 et exige de ses ingénieurs et concepteurs de travailler à la maison.

Renault, Prada, Armani, Kering ou LVMH... La liste des grandes entreprises qui se sont lancées dans la fabrication de masques ou de protections pour lutter contre la pandémie s'allonge, alors que les stocks manquent cruellement.

Manque cruel de masques

Selon une enquête du 'Wall Street Journal', les entreprises américaines, dont 3M et une demi-douzaine d'autres sociétés plus petites, ne produisent actuellement qu'environ 50 millions de masques N95 par mois aux Etats-Unis, alors que les seuls personnels soignants ont besoin de 300 millions de ces équipements chaque mois...

Une demande qui devrait exploser dans les prochaines semaines, les autorités américaines envisageant de préconiser le port d'un masque à l'ensemble de la population.

Le président américain a ainsi fustigé en fin de semaine dernière le groupe 3M, principal producteur américain de masques, en l'accusant de vendre en priorité ses masques N95 (l'équivalent des FFP2 en Europe) à des pays étrangers plutôt que de fournir les hôpitaux américains.