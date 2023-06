Comment Spotify va tenter de doper ses revenus

La concurrence est rude entre les plateformes audio, face à Apple et Amazon.

(Boursier.com) — Spotify devrait lancer prochainement une option d'abonnement plus chère, incluant l'audio haute fidélité dans le but de générer plus de revenus et d'apaiser des investisseurs qui estiment que la société devrait augmenter ses prix. Surnommé "Supremium" en interne, selon les informations de l'agence de presse Bloomberg, cette nouvelle offre sera la plus chère proposée par Spotify et offrira probablement une fonctionnalité HiFi, promise de longue date par l'entreprise.

Spotify en a retardé le déploiement, alors que deux de ses concurrents, Apple Music et Amazon Music, ont commencé à proposer la fonctionnalité gratuitement dans le cadre de leurs forfaits standard. La nouveauté sera d'abord lancée cette année sur les marchés hors Etats-Unis.

Une concurrence féroce entre plateformes

Pour relever son niveau "Premium" actuel, Spotify offrira aux abonnés un accès élargi aux livres audio, soit via un nombre spécifique d'heures gratuites par mois, soit via un nombre spécifique de titres. Actuellement, la société ne vend que des livres audio à la carte via son application. Spotify prévoit d'introduire cette fonctionnalité aux États-Unis en octobre, après son premier lancement sur les marchés étrangers.

Ces changements pourraient être suffisants pour générer de nouveaux revenus et maintenir l'intérêt pour un titre qui a doublé cette année pour atteindre 159,99 $ par action. La concurrence est rude face à Apple et d'Amazon, qui ont tous les deux augmenté d'un dollar le prix de leurs forfaits standard aux États-Unis, soit 10,99 $ par mois. Le forfait Premium à 9,99 $ de Spotify, qui comprend l'accès aux podcasts et l'écoute de musique sans publicité, est resté le même depuis le lancement du service aux États-Unis. La société propose également une version gratuite avec des publicités.