Coinbase dans le viseur du gendarme de la bourse aux Etats-Unis

La plateforme d'échanges de cryptomonnaies va être poursuivie pour violation de la loi sur les valeurs mobilières.

(Boursier.com) — Nouveau coup de chaud sur les cryptomonnaies... Coinbase, la plus grande plateforme d'échange, a déclaré avoir reçu un avis de la SEC, le gendarme américain de la bourse, portant sur une possible violation de la loi sur les valeurs mobilières. De quoi faire chuter le titre de 12% dans les échanges avant-bourse ce jeudi à Wall Street - Coinbase est la seule plateforme cotée aux Etats-Unis. Les poursuites en justice, si elles sont lancées, pourraient déboucher sur une injonction, une demande de remboursement voire des sanctions civiles.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a répété à plusieurs reprises que de nombreux jetons et produits proposés par les sociétés de cryptographie sont des valeurs mobilières et que ces plateformes doivent donc être placées sous son autorité. Ces avertissements se sont intensifiés après l'effondrement de plusieurs grandes entreprises l'an dernier, dont FTX, dirigée par Sam Bankman-Fried, qui a laissé les investisseurs face à des milliards de dollars de pertes.

Plusieurs actions

Dans une action distincte mercredi, la SEC a aussi décidé de poursuivre le magnat de la cryptographie Justin Sun, pour avoir prétendument violé les règles en vigueur sur les valeurs mobilières.

Coinbase a déclaré que ses produits et services continueraient à fonctionner comme d'habitude pour le moment. "Nous sommes préparés à cette éventualité décevante et confiants dans la légalité de nos actifs et services", a déclaré Paul Grewal, le directeur juridique de Coinbase, dans un communiqué. Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré de son côté que la société était prête à combattre la SEC devant les tribunaux si une résolution ne pouvait être atteinte.