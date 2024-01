Cognac : les industriels français doutent des arguments de la Chine

Les fabricants jugent que le niveau de dumping sur lequel la Chine se base pour son enquête sur les eaux-de-vie de vin est "singulièrement bas".

(Boursier.com) — Remy Cointreau et Pernod Ricard remontent timidement après leur séance noire de vendredi. Les deux groupes de spiritueux ont respectivement perdu 12% et 3,6% lors de cette séance, assommés par la décision de la Chine de lancer une enquête anticoncurrentielle sur les eaux-de-vie de vin, comme le cognac, importées de l'Union européenne.

Les fabricants français de cognac ont réagi ce lundi, affirmant que le niveau de dumping sur lequel la Chine se base pour son enquête sur les eaux-de-vie de vin importées de l'Union européenne (UE) est "singulièrement bas" pour une investigation de cette ampleur.

Selon le Bureau national interprofessionnel du cognac (BNIC), qui représente les fabricants français, Pékin évalue le dumping supposé du brandy européen à 15,88%, un niveau qui "apparaît comme singulièrement bas par rapport à ce qui semble généralement retenu pour justifier une enquête antidumping". "Cela soulève peut-être la question de l'objectif réel de la démarche", a dit à Reuters le BNIC.

Guerre commerciale

La Chine est un marché important pour le cognac, puisqu'elle représente un quart des exportations mondiales, et les observateurs voient dans cette annonce une mesure de protectionnisme, alors que en réponse à la décision de l'Union européenne, en septembre, de lancer une enquête concernant les subventions chinoises aux véhicules électriques. Pékin n'avait à l'époque pas caché son agacement et le secteur se retrouverait donc pris dans une guerre commerciale beaucoup plus large...

Le bureau interprofessionnel estime que le niveau retenu de dumping permettra aux acteurs du cognac de démontrer que leurs "pratiques commerciales sont totalement respectueuses des réglementations chinoises et internationales".