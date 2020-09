Citigroup : Jane Fraser, première femme à diriger une grande banque à Wall Street

Citigroup : Jane Fraser, première femme à diriger une grande banque à Wall Street









Dans un monde très masculin, il est encore très rare de voir des femmes à la tête de grands établissements financiers...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Une première ! Citigroup a choisi son nouveau patron. En l'occurrence, Jane Fraser qui deviendra ainsi la première femme à diriger une des plus grandes banques de Wall Street. Mme Fraser succédera à Mike Corbat, qui prendra sa retraite en février après plus de huit ans passés au poste de directeur général. Mme Fraser avait déjà été nommée présidente de la banque new-yorkaise l'an passé.

Dans un monde très masculin, il est encore très rare de voir des femmes à la tête de grands établissements financiers. On citera néanmoins Ana Botin, présidente exécutive de Santander, et Alison Rose, CEO de Royal Bank of Scotland. Arrivée chez Citi en 2004, Mme Fraser est actuellement responsable des activités de banque aux consommateurs de l'établissement. Diplômée de Harvard et Cambridge, elle a dirigé la banque privée de Citi et son activité hypothécaire en difficulté, et on lui attribue en interne d'avoir aidé la banque à se redresser après la crise financière, alors qu'elle avait dû puiser 45 milliards de dollars auprès de l'Etat américain pour survivre. "La façon dont notre équipe s'est réunie pendant cette pandémie montre de quoi Citi est faite", a déclaré Mme. Fraser, 53 ans. "Je suis heureuse de me joindre à mes collègues pour écrire le prochain chapitre".

Today, #Citi CEO Mike Corbat announced he plans to retire from Citi in February of next year. The Board of Directors has selected Jane Fraser, currently President of Citi & CEO of Global Consumer Banking, to succeed him at that time. More: https://t.co/YWSr9nvE3y pic.twitter.com/3myZLXHvnD

— Citi (@Citi), via Twitter

"Nous avons achevé notre transformation après la crise financière et sommes désormais une institution plus simple, plus sûre et plus forte", a de son côté déclaré M. Corbat, qui aura travaillé pendant 37 ans chez Citi. "Il y a toujours plus à faire et je crois que le moment est venu pour mon successeur de mener Citi à travers cette nouvelle étape de progrès".