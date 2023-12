Chez Tesla, pas de prime au mérite cette année

Changement ponctuel ou nouvelle philosophie pour Tesla, qui compte 140.000 employés dans le monde ?

(Boursier.com) — Les dirigeants de Tesla ont déclaré à certains employés que l'entreprise ne proposerait pas de récompenses sous la forme d'actions au mérite cette année. Le groupe d'Elon Musk n'a pas argumenté ce choix, mais quatre employés de différents départements ont déclaré à l'agence Bloomberg qu'ils pensaient que cette décision était générale. Les équipes ont tout de même bénéficié de modestes augmentations et d'ajustements de leur salaire de base.

Lors de l'évaluation annuelle des performances, les salariés bénéficient généralement d'ajustements salariaux et d'attributions d'actions au mérite en plus de leurs actions existantes. Mais cette année, même les plus performants n'auraient pas obtenu ces primes. Certains salariés de Tesla qui ont atteint la fin de leur cycle d'acquisition de quatre ans ont quand même bénéficié d'un "recyclage" d'actions afin de maintenir leur niveau de rémunération globale.

Actionnariat salarié

Changement ponctuel ou nouvelle philosophie pour Tesla, qui compte 140.000 employés dans le monde ? Elon Musk, le directeur général de Tesla, souligne depuis longtemps l'importance de l'actionnariat salarié. Son utilisation a permis au constructeur de véhicules électriques de maintenir un salaire total élevé tout en préservant ses liquidités, et Musk estime que cette méthode de rémunération l'a aidé à repousser les pressions en matière de syndicalisation.

"Le défi est le suivant : comment pouvons-nous retenir des personnes formidables pour accomplir le dur travail de construction de voitures alors qu'elles ont, par exemple, six autres opportunités plus faciles ?", s'est interrogé Elon Musk lors du sommet DealBook du New York Times le mois dernier. "Nous nous efforçons certainement d'assurer la prospérité de tous. Nous donnons à tout le monde des options d'achat d'actions".

Rivalité

Les attributions d'actions ont toujours motivé les travailleurs à rester fidèles à Tesla plutôt qu'à partir chez ses rivaux. Les nouveaux arrivés se voient généralement offrir un salaire de base et des actions gratuites acquises sur quatre ans, ce qui signifie qu'ils sacrifient des paiements potentiellement importants s'ils quittent l'entreprise au bout d'une courte période.