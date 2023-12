Casino : l'intersyndicale lance un préavis de grève à partir du 5 décembre

Les organisations se disent "inquiètes" du devenir du groupe, confronté à de lourdes difficulté financières...

(Boursier.com) — Les organisations syndicales de Casino ont annoncé vendredi avoir déposé auprès de la direction un préavis de grève à compter du 5 décembre et jusqu'au 31 décembre. Il "concerne l'ensemble des salariés et des gérants du groupe Casino et a pour cause le manque de considération à leur égard et la situation inquiétante du devenir de l'intégrité de Casino", ont déclaré dans un communiqué commun ces cinq organisations (FO, CGT, CFDT, UNSA, CFE-CGC) réunies en intersyndicale.

Les organisations se disent "inquiètes" du devenir de Casino, confronté à de lourdes difficulté financières et qui pourrait céder de nouveaux supermarchés et hypermarchés. Le groupe a confirmé jeudi avoir reçu des offres préliminaires indicatives de la part de plusieurs acquéreurs. Parmi les propositions, une offre conjointe d'Auchan et d'Intermarché. Les Mousquetaires, société mère d'Intermarché, a déjà accepté de racheter environ 61 magasins à Casino en mai. Intermarché dispose aussi d'une option d'achat sur un deuxième groupe de 72 magasins, exerçable au plus tard dans un délai de trois ans.

Dépeçage ?

"Les employés, les agents de maîtrise, les cadres et les gérants exigent une réponse de la direction actuelle et des membres du consortium (de repreneurs de leur groupe, NDLR) à la demande de rendez-vous avec leurs représentants syndicaux", peut-on aussi lire dans le communiqué des cinq syndicats, qui craignent un "dépeçage" de Casino.

Les https://t.co/JFo8HkoNed du groupe Casino se mobilisent. L'intersyndicale dont l'@UNSA_officiel appelle à un rassemblement devant le siège social mardi 5 décembre et a déposé un préavis de grève jusqu'au 31 décembre. pic.twitter.com/ZJKvFZ4Ju8 — UNSA (@UNSA_officiel), via Twitter

Lourdement endetté, le distributeur a signé en octobre un accord de "lock-up" avec ses principaux créanciers, dont le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui prévoit un apport de fonds propres ainsi qu'une réduction de l'endettement net du groupe.

Le titre Casino perdait encore 7,7% à 0,60 euro vendredi, affichant une chute de près de 18% sur la semaine.