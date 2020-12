Carrefour s'engage à embaucher "15.000 jeunes en 2021"

Le PDG du groupe Alexandre Bompard souhaite que 50% de ces nouveaux employés proviennent de quartiers défavorisés...

(Boursier.com) — Carrefour se mobilise pour soutenir la "génération Covid"... Alors la crise économique engendrée par le Covid-19 risque plus fortement d'aggraver la précarité des plus jeunes, le PDG du géant de la grande distribution a fait plusieurs annonces ce mardi concernant l'emploi.

"On ne peut pas rester les bras croisés, on est le premier employeur privé de France, et ce que j'ai décidé, c'est de tendre la main à cette jeunesse", a-t-il affirmé au micro de 'RTL', promettant l'embauche de 15.000 jeunes pour l'année 2021, "en leur proposant soit des CDI, soit des contrats d'alternance".

Cela correspond à "50% de plus que l'année précédente", a souligné le chef d'entreprise, qui ajoute vouloir que "50% de ces jeunes recrutés proviennent des quartiers défavorisés, en particulier les quartiers de la politique de la ville".

3.000 stages de 3ème pour les quartiers prioritaires

Carrefour prévoit d'ailleurs d'aller directement à leur rencontre. "Première solution très concrète : aller vers les collégiens dès la 3ème", lors de "ces fameux stages de 3ème", a expliqué Alexandre Bompard. "On va proposer 3.000 stages de 3ème pour les quartiers prioritaires et on va aller chercher avec les associations ces jeunes des quartiers défavorisés", a-t-il détaillé.

Pour les jeunes en alternance ou en apprentissage, le patron du groupe a annoncé son intention de financer le permis de conduire "à hauteur de 500 euros". "Il y a un peu plus de 20% de chômeurs de moins de 25 ans et 750.000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail", a-t-il rappelé. "Cette année, pour ce qu'on peut appeler la 'génération Covid', c'est d'une complexité folle", a estimé le PDG de Carrefour.

Promouvoir "l'égalité des chances"

Le gérant du grand distributeur souhaite également promouvoir "l'égalité des chances" et souligne que Carrefour "un des seuls secteurs ou vous pouvez commencer sur le terrain et finir directeur de magasin en dirigeant 500 personnes et en gérant plus de 100 millions d'euros".

Il y a quelques semaines, Carrefour a également mis en place "l'Ecole Carrefour", afin de former ses managers, du chef de rayon au patron de magasin. "On forme des gens à tous les niveaux de la hiérarchie avec l'ambition à terme de les faire monter d'un échelon", a précisé Alexandre Bompard.