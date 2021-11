Carrefour lance 'Carrefour Flash 10/10', son concept store de dernière génération

Dans le 11ème arrondissement de Paris

(Boursier.com) — Le groupe Carrefour annonce l'inauguration de Flash 10/10, son magasin test de dernière génération, ce mercredi 24 novembre dans le 11ème arrondissement de Paris. Ce nouveau magasin de proximité élaboré en collaboration et en exclusivité avec la start-up californienne AiFi repose sur une technologie inédite et "vise à proposer aux clients l'expérience de courses la plus rapide et accessible".

Carrefour Flash 10/10 : 900 références accessibles en un éclair

Premier magasin de ce type en France, Carrefour Flash se situera au 11 avenue Parmentier, dans le 11ème arrondissement de Paris. Flash a été conçu pour que la technologie serve l'expérience client et facilite les courses des consommateurs. Il propose près de 900 références des produits du quotidien. Ce format innovant, Flash 10/10 (“10 secondes pour faire ses courses et 10 secondes pour payer et sortir du magasin”), propose un parcours d'achat sans scanner le produit et avec un paiement quasi-instantané sans avoir besoin de sortir les articles de son sac.

"C'est donc un gain de temps pour les consommateurs au quotidien, et une expérience plus fluide. Les clients pourront entrer et sortir librement, sans portique, sans télécharger d'application ni s'enregistrer au préalable, et faire leurs courses sans surprises, car le montant du ticket est connu en temps réel" commente le groupe de distribution.

Quatre salariés seront présents pour assurer l'ouverture et le fonctionnement du magasin. Ils assurent l'entretien et la tenue du magasin, gèrent les nouveaux services e-commerce de celui-ci, dont le Drive piéton, et conseillent les clients...

Suivez le guide !

Cette expérience client est rendue possible grâce à la combinaison de 60 caméras HD, près de 2000 capteurs dans des étagères connectées, un algorithme permettant d'interpréter les données et un système de paiement propriétaire en tablette. Le client est suivi anonymement via un avatar virtuel qui lui est associé lors de son entrée dans le magasin et ses choix de produits sont automatiquement détectés et ajoutés à son panier virtuel. Une fois ses courses terminées, le client n'a plus qu'à valider son panier, via une borne et procéder au paiement sans contact. Le ticket de caisse dématérialisé peut être récupéré immédiatement via un QR code. Une caisse automatique pour les paiements en espèce est également disponible.

L'innovation chez Carrefour à l'international Carrefour Flash a été testé au sein du siège de Carrefour, à Massy, durant plus d'un an pour permettre à l'équipe Innovation d'affiner la technologie et d'adapter le concept selon les retours des collaborateurs qui l'utilisaient au quotidien...

Déjà 6 magasins déployés au Brésil

En mars 2021, la filiale brésilienne a lancé Flash Scan & Go, un magasin permettant au client de faire ses courses en validant les produits choisis grâce à son smartphone. Aujourd'hui 6 magasins sont déployés au Brésil et la filiale compte en avoir une quinzaine d'ici la fin de l'année. Par ailleurs, le concept “Carrefour City+”, a été inauguré en septembre dernier à Dubaï, avec le partenaire Majid Al Futtaim.

“Le concept Flash répond précisément aux préoccupations de nos clients au quotidien : pouvoir entrer librement, savoir ce qu'ils paient, régler rapidement et partir. En comparaison des autres concepts existants, Carrefour Flash parvient à concilier rapidité et accessibilité de façon unique”, affirme Elodie Perthuisot, directrice exécutive e-commerce, data et transformation digitale du Groupe Carrefour. “Nous sommes ravis et fiers de ce lancement avec Carrefour depuis nos premiers tests à Massy. Flash est certainement l'un des magasins avec la technologie la plus avancée dans le monde”, a déclaré Ying Zheng, co-fondatrice et présidente d'AiFi.