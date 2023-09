Carrefour : A. Bompard regrette que les industriels n'aient pas "joué le jeu" ces derniers mois pour faire baisser les prix...

Le temps de l'inflation alimentaire à zéro est derrière nous...

(Boursier.com) — Les négociations tarifaires qui doivent reprendre cet automne entre les distributeurs et les industriels en France devraient permettre de faire baisser les prix de "manière significative" à partir du mois de janvier, a estimé le PDG de Carrefour Alexandre Bompard. "À partir de janvier, on devrait voir le niveau d'inflation baisser de manière significative", a commenté le dirigeant sur BFMTV, après avoir déploré que les industriels n'aient pas "joué le jeu" ces derniers mois pour faire baisser les prix...

"Je suis convaincu qu'au premier trimestre de l'année, on sera largement au-dessous de 10%, j'espère qu'on sera plus près de 5% et j'espère un peu au-dessous, mais on ne sera pas à zéro... Le temps de l'inflation alimentaire à zéro est derrière nous", a-t-il ajouté, évoquant les aléas climatiques ou les crises d'approvisionnement qui se succèdent. Selon des données provisoires de l'Insee, les prix alimentaires ont atteint 11,1% de hausse en France le mois dernier.

La semaine passée, 75 industriels parmi les plus gros se sont engagés à rouvrir des négociation tarifaire avec les distributeurs en France au mois de septembre, avec pour objectif d'arriver à une baisse de tarif "dès le mois de janvier 2024", a déclaré Bruno Le Maire sur France 2. "Les 75 plus grands industriels vont s'engager dès maintenant dans la négociation tarifaire avec les distributeurs, dès le mois de septembre jusqu'au 15 octobre, avec pour objectif d'avoir une baisse de tarif dès le mois de janvier 2024", a expliqué le ministre de l'Economie. Les industriels et distributeurs vont s'accorder sur "5.000 produits dont les prix ne doivent plus bouger ou bouger à la baisse", a expliqué Bruno Le Maire, soulignant qu'il y aurait un contrôle par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

"Il était nécessaire de conclure un accord global entre industriels et distributeurs pour casser cette spirale de l'inflation alimentaire qui pénalise tous nos compatriotes."

L'inflation en question

Ces annonces interviennent dans un contexte de rentrée scolaire très tendue en matière de prix et de pouvoir d'achat sur fond de résurgence de l'inflation soulignée par l'INSEE en août : L'inflation sur un an a ainsi accéléré plus que prévu en France en raison du rebond des prix de l'énergie, ont montré les données préliminaires publiées jeudi. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 4,8% sur douze mois à fin août...

L'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, est quant à lui en hausse de 5,7% sur un an à fin août contre 5,1% à fin juillet. Les économistes tablaient sur 5,4%... Le rebond est principalement lié à la progression des prix de l'énergie qui ont grimpé de 6,6% d'un mois sur l'autre après une révision à la hausse du tarif réglementé de l'électricité et une nouvelle augmentation des prix à la pompe, deux éléments volatils exclus du calcul de l'inflation sous-jacente...

Les prix de l'alimentation devraient cependant ralentir pour le cinquième mois consécutif tout en restant élevés, à 11,1%, selon les données provisoires de l'Insee. Il en va de même, mais dans une moindre mesure, pour les produits manufacturés et les services.

La trajectoire des prix de l'énergie pourrait toutefois limiter le rythme de désinflation, tandis que le baril de pétrole retrouve actuellement ses meilleurs niveaux de l'année à près de 88$ le brent dans la foulée des prolongations de restrictions de production décidées par l'Arabie Saoudite et la Russie...

La BCE calme le jeu

En dehors de cet élément exogène, le processus de désinflation semble toutefois enclenché a souligné la BCE qui estime être "très proche" du point haut sur ses taux d'intérêt, selon le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau : "Nous sommes proches, ou très proches, du point haut de nos taux d'intérêt, mais nous sommes par contre encore loin du moment où nous pourrions envisager de les baisser".

"La poursuite de la baisse des prix de production dans l'industrie, ainsi que les données des enquêtes de conjoncture, continuent de suggérer une atténuation des tensions inflationnistes", estime pour sa part Julien Pouget, chef du département de la conjoncture à l'Insee.

Rentrée sous tension

Pendant ce temps, la charge liée aux fournitures scolaires pèse de plus en plus lourdement sur le budget des ménages... Alors que les enfants vont reprendre le chemin de l'école cette semaine, l'UFC-Que Choisir a révélé que le prix moyen du matériel scolaire, pour les parents qui ont l'habitude de faire leurs courses de rentrée en août, avait augmenté de 11% par rapport au même panier un an plus tôt...

Hausses des prix de certaines matières premières...

Selon l'UFC-Que Choisir, cette augmentation des prix s'explique en partie par les hausses enregistrées pour certaines matières premières, notamment la pâte à papier, dont les cours ont explosé en 2022. Toutefois, la diminution amorcée il y a quelques mois ne semble pas encore avoir été reflétée dans les prix de détail...

Mi-août, la Confédération syndicale des familles (CSF) avait déjà prévenu que la rentrée scolaire allait coûter plus cher pour les familles, affirmant également dans un rapport que l'inflation entraînerait une augmentation de 11,3% du coût des fournitures...

Revalorisation de l'ARS insuffisante ?

"Les familles devront dépenser entre 900 euros et 1.700 euros en moyenne pour la scolarité d'un enfant", pointe le rapport... La CSF a estimé que même avec la revalorisation de 5,6% des montants de l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) par rapport à l'année précédente, ces sommes ne seraient pas suffisantes pour couvrir les dépenses liées à la scolarité tout au long de l'année scolaire.

Comme l'a révélé une enquête réalisée par CSA Research pour Cofidis et publiée fin août, environ deux tiers des parents (65%) estiment qu'ils vont devoir se restreindre sur les dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants cette année...