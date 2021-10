Carburants : les hypermarchés multiplient les initiatives pour réduire la facture

Carrefour, Casino, Leclerc... Les hypermarchés qui vendent des carburants rivalisent d'offres promotionnelles pour attirer les automobilistes dans leurs stations-services et surtout dans leurs magasins.

(Boursier.com) — Alors que les prix des carburants ont atteint de nouveaux sommets cette semaine, les chaînes d'hypermarchés (pour qui l'essence est un produit d'appel) voient les clients affluer dans leurs stations-services, où l'essence et le gazole sont vendus moins chers que dans les stations classiques...

Toutefois, les "hypers", qui vendent les carburants avec des marges très faibles, ne profitent pleinement de cette manne que si les clients font aussi leurs courses dans leurs magasins. Pour les y inciter, Carrefour, Casino et Leclerc ont annoncé des opérations promotionnelles ces derniers jours.

Le groupe Carrefour a ainsi annoncé lundi soir une remise de 5 euros dans ses hypermarchés pour chaque plein de carburant effectué aux pompes à essence d'une de ses 170 stations. Cette somme pourra être octroyée "en bons d'achat ou sur la carte de fidélité du client", a précisé une porte-parole. L'opération durera du 20 au 31 octobre et prévoit une remise de 5 euros pour chaque plein d'au moins 25 litres. Au prix actuel moyen du gazole (1,56 euro le litre), cela représente donc une remise de 5 euros sur une dépense de 38,9 euros.

Carburants à prix coûtant chez Leclerc et dans certaines stations Casino

Lundi matin, Leclerc avait annoncé de son côté que l'essence serait vendue à prix coûtant dans ses stations, soit donc sans marge pour le distributeur, dans tous ses magasins, et ce jusqu'au 30 octobre prochain. Le patron du groupe éponyme s'est par ailleurs engagé, si le gouvernement décidait de raboter les taxes sur l'essence, à répercuter cette baisse sur les prix à la pompe.

Par ailleurs, le groupe Casino a annoncé qu'il maintenait son opération "prix coûtant" déployée depuis le 6 août dans 100 supermarchés et 35 hypermarchés du groupe du jeudi au dimanche. Dans 32 autres hypermarchés, les magasins proposeront du vendredi au dimanche des bons d'achats équivalant à la différence entre le prix payé au litre et 1 euro. Par exemple, un plein de 25 litres à 1,56 euro dans un hypermarché participant coûtera 39 euros, et donnera droit à un bon d'achat de 14 euros (0,56 euro X 25)...

Vers un chèque carburant du gouvernement ?

De son côté, le gouvernement a indiqué qu'il réfléchissait à la création d'un chèque carburant, possiblement octroyé sous conditions de ressources, alors que la crise énergétique menace de réveiller le mouvement des Gilets Jaunes, à quelques mois de l'élection présidentielle.

La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a ainsi indiqué lundi sur France 2 que "la piste, c'est plutôt ça. Après, sous quelle forme, je ne sais pas encore parce qu'on essaie de trouver le moyen qui nous permet de toucher les bonnes personnes", a-t-elle expliqué .

"On n'a pas aujourd'hui, comme pour le chèque énergie, une base de données de toutes les personnes qui devront en avoir besoin, des gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler par exemple", a-t-elle ajouté.

Nouveau record pour le gazole à 1,5583 euro/l en moyenne

D'après les chiffres du ministère de la Transition écologique, publiés lundi, le litre de gazole valait ainsi en moyenne 1,5583 euro la semaine dernière, contre 1,5354 euro la semaine précédente, inscrivant de nouveaux sommets historiques.

L'essence SP 95 a elle aussi progressé de 2 centimes environ en une semaine, pour atteindre 1,6575 euro le litre la semaine dernière, au plus haut depuis 2012...