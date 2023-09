Carburants : le patron de TotalEnergies refuse de vendre à perte

"1,99 euro, c'est un plafond, la politique de TotalEnergies sera assurée parce que c'est une bonne politique. Je ne descendrai pas plus bas", répond Patrick Pouyanné.

(Boursier.com) — Il rejette la proposition d'Elisabeth Borne... Le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné ne vendra pas à perte ses carburants et "ne descendra pas plus bas" que le prix actuel de 1,99 euro par litre fixé actuellement dans les stations-service de son groupe en France... "Chacun fera son choix ! 1,99 euro, c'est un plafond, la politique de TotalEnergies sera assurée parce que c'est une bonne politique. Je ne descendrai pas plus bas. C'est déjà un effort important", a déclaré Patrick Pouyanné, interrogé par un journaliste de l'émission Quotidien sur TMC.

"Ce plafond s'applique dans à peu près aujourd'hui 3.000 stations. Donc ça veut dire que le prix normal est au-dessus (...) Vous vendez souvent à perte, vous, des produits ?", a demandé Patrick Pouyanné. "Voilà, un peu de bon sens, merci", a-t-il conclu...

Face à la flambée du prix des carburants, le gouvernement veut autoriser et inciter les distributeurs à vendre de l'essence à perte. Nous avons voulu savoir ce qu'en pensait Patrick Pouyanné, le puissant patron du groupe TotalEnergies ?#Quotidien pic.twitter.com/6YJyulHBga — Quotidien (@Qofficiel), via Twitter

Le groupe pétrolier avait déjà consenti à un effort annoncé la semaine dernière, en annonçant qu'il prolongerait l'an prochain le plafonnement à 1,99 euro par litre du prix de l'essence et du gazole dans ses 3.400 stations, "tant que les prix resteront élevés".

Levée de l'interdiction le 1er décembre

Elisabeth Borne a annoncé ce week-end dans le 'Parisien' la levée de l'interdiction de vendre à perte pour les distributeurs de carburant dans le but de leur permettre de "baisser davantage les prix". La semaine dernière, le PDG de Système U, Dominique Schelcher, avait indiqué ne pas pouvoir baisser ses prix à la pompe car la loi lui interdisait de vendre du carburant à perte.

La vente à perte de carburant devrait entrer en vigueur dès le 1er décembre pour une période de six mois, a précisé lundi le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. "Cette mesure entrera en vigueur le 1er décembre, elle durera six mois. C'est la proposition que l'on fera aux parlementaires, et ça permettra de trouver, en fonction de ce que les distributeurs peuvent faire, des carburants moins chers en France", a déclaré Bruno Le Maire au micro de France 2.