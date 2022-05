Bruxelles s'en prend à Apple Pay !

La Commission européenne a envoyé un acte d'accusation à Apple, reprochant à ses iPhones de limiter l'usage de la technologie NFC (échange de données sans contact) au seul service Apple Pay, au détriment des systèmes de paiement concurrents.

(Boursier.com) — Soucieuse d'assurer une concurrence loyale dans les paiements mobiles, l'Union européenne s'attaque à Apple Pay, le système proposé par le fabricant de l'iPhone, accusé "d'entraver la concurrence".

Les autorités de la concurrence européennes reprochent ainsi au géant californien des smartphones d'imposer aux utilisateurs d'iPhone sa seule application mobile à l'exclusion de tous les autres, y compris Paylib, qui regroupe plusieurs groupes bancaires français, dont BNP Paribas...

Restriction de la concurrence au profit d'Apple Pay

Sur ses iPhones, Apple limite l'usage de la technologie NFC (échange de données sans contact) à son service Apple Pay, ce qui défavorise les solutions tierces et contraint les banques à accepter Apple Pay sous la pression de leurs clients

La Commission européenne (CE) a envoyé à Apple un acte d'accusation, appelé "communication des griefs", détaillant les pratiques du groupe à la pomme. "Nous avons considéré, à titre préliminaire, qu'Apple pourrait avoir restreint la concurrence, au profit d'Apple Pay, sa solution propriétaire", a déclaré la Commission. "Nous disposons d'éléments nous indiquant qu'Apple a restreint l'accès de tiers à la technologie clé nécessaire pour développer des solutions de portefeuilles mobiles concurrentes sur les appareils d'Apple", a estimé Margrethe Vestager, la vice-présidente de la CE en charge de la concurrence, citée dans le communiqué.

Today we have send @Apple a statement of objections. We are concerned that @Apple may have illegally distorted competition in the market for mobile wallets on @Apple devices. Now @Apple concerns. — Margrethe Vestager (@vestager), via Twitter

Apple défend la confidentialité et la sécurité d'Apple Pay

L'enquête de Bruxelles pourrait déboucher éventuellement sur une forte amende et une obligation pour Apple d'ouvrir son système de paiement mobile à des rivaux.

Apple a réagi en assurant qu'il continuerait de coopérer avec la Commission européenne, tout en se défendant d'avoir entravé la concurrence et en mettant en avant le caractère confidentiel et sûr d'Apple Pay.

"Apple Pay n'est que l'une des nombreuses options dont disposent les consommateurs européens pour effectuer des paiements, et il a permis d'assurer l'égalité d'accès au NFC tout en établissant les normes les plus élevées du secteur en matière de confidentialité et de sécurité", a déclaré Apple dans un communiqué.

La décision de la Commission européenne intervient alors que la prochaine directive européenne Digital Markets Act (DMA) devrait bientôt encadrer davantage l'activité des géants du numérique, et notamment contraindre Apple à ouvrir ses iPhones à d'autres solutions de paiement...