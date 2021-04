Bruno Le Maire salue l'accord amiable entre Veolia et Suez

Après des mois de négociations houleuses, les dirigeants de Suez et Veolia sont enfin parvenus à un accord qui verra le numéro un mondial des services à l'environnement racheter son concurrent.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a salué lundi dans un message transmis à la presse l'accord de principe "amiable" trouvé entre Veolia et Suez pour leur rapprochement.

Après des mois de négociations houleuses, les dirigeants de Suez et Veolia sont enfin parvenus à un accord qui verra le numéro un mondial des services à l'environnement racheter son concurrent au prix de 20,5 euros par action, coupon attaché. Les conseils d'administration des deux sociétés ont en effet conclu dimanche soir un accord de principe sur les principaux termes et conditions du rapprochement entre les deux groupes qui valorise Suez un peu plus de 13 milliards d'euros.

"Je me réjouis que Veolia et Suez soient parvenus à un accord à l'amiable, conformément au souhait exprimé par l'Etat depuis le début de cette opération industrielle", a déclaré Bruno Le Maire.

Compromis

Le compromis prévoit notamment la désactivation de la fondation néerlandaise mise en place par Suez ainsi que la résiliation des accords avec Cleanaway, conformément à leurs termes concernant la cession des actifs en Australie. Il prévoit également la suspension des procédures en cours et, lors de la signature des accords définitifs, le désistement de Suez et de Veolia de l'ensemble des contentieux en cours et l'absence d'introduction de nouvelles procédures entre eux ; ainsi que la pleine coopération de Suez, de Veolia et des actionnaires du nouveau Suez pour l'obtention dans les meilleurs délais et conditions possibles de toutes les autorisations nécessaires (concurrence, investissements étrangers, etc.).

Un champion mondial de la transformation écologique

L'accord permettrait la mise en oeuvre du projet de Veolia de constitution du champion mondial de la transformation écologique, réalisant un chiffre d'affaires de l'ordre de 37 milliards d'euros, au sein duquel demeureront tous les actifs stratégiques identifiés par Veolia.

Un nouveau Suez réalisant 7 MdsE de revenus

Il permettrait également la constitution d'un nouveau Suez, composé d'actifs formant un ensemble cohérent et pérenne sur le plan industriel et social, et doté d'un réel potentiel de croissance, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 7 milliards d'euros. Les deux entreprises proposent par ailleurs que le nouveau Suez issu de cet accord soit détenu par un groupe d'actionnaires comprenant des partenaires financiers des deux groupes et les salariés. L'actionnariat du nouveau Suez devra être majoritairement français.