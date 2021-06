Bourse : JP Morgan fait de Paris son nouveau "hub de trading"

Bourse : JP Morgan fait de Paris son nouveau "hub de trading"









Jamie Dimon, le patron de la banque américaine JP Morgan, a inauguré mardi avec Emmanuel Macron le nouvel immeuble du groupe au coeur de Paris. Cette implantation liée au Brexit fait de Paris le nouveau "hub de trading" de JPM en Europe.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le patron de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, était ce mardi à Paris pour une occasion hautement symbolique, à savoir l'inauguration d'un immeuble de 7 étages en plein coeur de Paris, près du Louvre, qui accueillera les activités de trading en Europe de la première banque d'affaires américaine. Une arrivée qui s'inscrit dans le cadre des efforts de Paris pour attirer les professionnels de la finance autrefois basés à Londres, et que le Brexit a incités à se réinstaller dans l'Union européenne.

"Paris est devenu le principal centre de trading en Europe pour JP Morgan", a ainsi déclaré Jamie Dimon lors de cette inauguration, à laquelle participait le président de la République Emmanuel Macron. "Tout le trading européen, c'est à dire les actions, les obligations et les dérivés, vont passer par ici (Paris)", a-t-il ajouté.

Des effectifs bientôt portés de 256 à 800 à Paris

Au lendemain du 4e sommet "Choose France" organisé par le président français pour renforcer l'attractivité de la France auprès des investisseurs étrangers, Emmanuel Macron a félicité le banquier pour son choix de Paris : "j'aime l'idée que vous aimez Paris " a-t-il lancé, ajoutant "Vous placez votre argent et vos employés ici, c'est la meilleure preuve d'amour".

Le nouvel immeuble, consacré au trading obligataire, emploiera notamment des salariés arrivant tout droit de Londres, et devrait porter à 800 personnes le nombre total d'employés de JP Morgan en France en 2022. Quelque 256 banquiers de JPM travaillaient déjà en France avant la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Ils seront rejoints par 440 employés pour la plupart spécialisés dans la vente et le trading. D'autres recrutements sont prévus en France, a précisé JP Morgan dans un communiqué.

Paris à l'offensive pour attirer les emplois financiers

Tout en restant solidement ancré à Londres, JP Morgan a aussi ouvert des hubs à Amsterdam, Dublin et Francfort. La banque américaine emploie encore 19.000 personnes en Grande-Bretagne, dont plus de 10.000 à Londres.

Le Brexit a mis fin au libre accès des banques installées à Londres au Marché unique européen, ce qui les pousse à investir des milliards de dollars pour renforcer leurs opérations européennes et éviter d'éventuelles perturbations.

Paris est notamment à l'offensive pour attirer les chambres de compensation de Londres vers l'UE, alors que la dérégulation des marchés financiers par la Grande-Bretagne dans les années 1980, le "Big Bang", avait réduit ces activités à peau de chagrin dans les capitales du Continent.

Mesures fiscales attractives

Dans un rapport publié en mai, le groupe de réflexion New Financial estimait que Paris a attiré 102 des 440 entreprises britanniques ayant déménagé ailleurs dans l'UE, juste derrière Dublin (135). Francfort devrait sortir vainqueur en termes d'actifs et Paris en termes d'emplois, ajoutaient les auteurs de l'étude.

Selon l'Elysée, les mesures fiscales introduites par la France depuis l'élection d'Emmanuel Macron ont permis de créer 3.000 nouveaux emplois post-Brexit dans la finance à Paris, avec un potentiel de 4.000 l'année prochaine.